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النفط يتراجع بعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي أكثر من المتوقع

مع زيادة مخزونات الخام لتصل إلى 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار النفط لتواصل هبوطها بعدما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى مستوى قياسي آخر، وزادت المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 5.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بما يزيد على توقعات المحللين.

وبلغ إنتاج الخام 11.6 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي أسبوعي، لكن البيانات الأسبوعية قد تكون متقلبة، فيما أشارت بيانات أغسطس، وهي أحدث الأرقام الشهرية، إلى وصول إجمالي الإنتاج لأكثر من 11.3 مليون برميل يوميًا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 54 سنتًا لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل، بما يقل نحو 20 بالمائة عن ذروة الإغلاق البالغة 76.41 دولار للبرميل التي سجلتها في أوائل أكتوبر.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 72.07 دولار للبرميل، متعافيًا من أدنى مستوى له في الجلسة خلال تعاملات ما بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة، بدعم من تقارير سابقة عن أن روسيا والسعودية تبحثان خفض إنتاج الخام في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات دخلت حيز التطبيق يوم الاثنين، أشارت تقارير من أوبك وغيرها إلى أن سوق النفط العالمية قد تشهد فائضًا في 2019 مع تباطؤ الطلب.

كما منحت واشنطن ثماني دول تستورد الخام الإيراني إعفاءات من العقوبات التي فرضتها على طهران.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن مصادر لم تسمها إن روسيا والسعودية بدأتا مباحثات ثنائية بشأن العودة إلى تخفيضات الإنتاج في العام المقبل، فيما قررت أوبك في يونيو الماضي تخفيف قيود الإنتاج المطبقة منذ 2017، بعد ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع بعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي أكثر من المتوقع
سبق

تراجعت أسعار النفط لتواصل هبوطها بعدما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى مستوى قياسي آخر، وزادت المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 5.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بما يزيد على توقعات المحللين.

وبلغ إنتاج الخام 11.6 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي أسبوعي، لكن البيانات الأسبوعية قد تكون متقلبة، فيما أشارت بيانات أغسطس، وهي أحدث الأرقام الشهرية، إلى وصول إجمالي الإنتاج لأكثر من 11.3 مليون برميل يوميًا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 54 سنتًا لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل، بما يقل نحو 20 بالمائة عن ذروة الإغلاق البالغة 76.41 دولار للبرميل التي سجلتها في أوائل أكتوبر.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 72.07 دولار للبرميل، متعافيًا من أدنى مستوى له في الجلسة خلال تعاملات ما بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة، بدعم من تقارير سابقة عن أن روسيا والسعودية تبحثان خفض إنتاج الخام في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات دخلت حيز التطبيق يوم الاثنين، أشارت تقارير من أوبك وغيرها إلى أن سوق النفط العالمية قد تشهد فائضًا في 2019 مع تباطؤ الطلب.

كما منحت واشنطن ثماني دول تستورد الخام الإيراني إعفاءات من العقوبات التي فرضتها على طهران.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن مصادر لم تسمها إن روسيا والسعودية بدأتا مباحثات ثنائية بشأن العودة إلى تخفيضات الإنتاج في العام المقبل، فيما قررت أوبك في يونيو الماضي تخفيف قيود الإنتاج المطبقة منذ 2017، بعد ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:05 AM

النفط يتراجع بعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي أكثر من المتوقع

مع زيادة مخزونات الخام لتصل إلى 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط لتواصل هبوطها بعدما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى مستوى قياسي آخر، وزادت المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 5.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بما يزيد على توقعات المحللين.

وبلغ إنتاج الخام 11.6 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي أسبوعي، لكن البيانات الأسبوعية قد تكون متقلبة، فيما أشارت بيانات أغسطس، وهي أحدث الأرقام الشهرية، إلى وصول إجمالي الإنتاج لأكثر من 11.3 مليون برميل يوميًا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 54 سنتًا لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل، بما يقل نحو 20 بالمائة عن ذروة الإغلاق البالغة 76.41 دولار للبرميل التي سجلتها في أوائل أكتوبر.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 72.07 دولار للبرميل، متعافيًا من أدنى مستوى له في الجلسة خلال تعاملات ما بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة، بدعم من تقارير سابقة عن أن روسيا والسعودية تبحثان خفض إنتاج الخام في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات دخلت حيز التطبيق يوم الاثنين، أشارت تقارير من أوبك وغيرها إلى أن سوق النفط العالمية قد تشهد فائضًا في 2019 مع تباطؤ الطلب.

كما منحت واشنطن ثماني دول تستورد الخام الإيراني إعفاءات من العقوبات التي فرضتها على طهران.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن مصادر لم تسمها إن روسيا والسعودية بدأتا مباحثات ثنائية بشأن العودة إلى تخفيضات الإنتاج في العام المقبل، فيما قررت أوبك في يونيو الماضي تخفيف قيود الإنتاج المطبقة منذ 2017، بعد ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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