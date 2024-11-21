تقليد قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رتبة "عميد"

قلد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، محمد بن سعد السهيمي، رتبته الجديدة "عميد".

وعبر العميد "السهيمي" عن شكره وامتنانه للثقة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل - أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.