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تقليد قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رتبة "عميد"

قلد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، محمد بن سعد السهيمي، رتبته الجديدة "عميد".

وعبر العميد "السهيمي" عن شكره وامتنانه للثقة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل - أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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تقليد قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رتبة "عميد"
سبق

قلد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، محمد بن سعد السهيمي، رتبته الجديدة "عميد".

وعبر العميد "السهيمي" عن شكره وامتنانه للثقة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل - أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
05:28 PM

تقليد قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رتبة "عميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، محمد بن سعد السهيمي، رتبته الجديدة "عميد".

وعبر العميد "السهيمي" عن شكره وامتنانه للثقة الكريمة، داعيًا الله -عز وجل - أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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