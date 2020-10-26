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ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، تسجيل 160 وفاة جديدة بفيروس كورونا و5797 إصابة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 605804 وفيات بالفيروس، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت كذلك 21 مليونًا و735560 إصابة منذ بدء التفشي في ثالث أكبر عدد إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها ليلة أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 325508 من ضمنهم 274762 حالة تم شفاؤها، و18333 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر
سبق

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، تسجيل 160 وفاة جديدة بفيروس كورونا و5797 إصابة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 605804 وفيات بالفيروس، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت كذلك 21 مليونًا و735560 إصابة منذ بدء التفشي في ثالث أكبر عدد إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها ليلة أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 325508 من ضمنهم 274762 حالة تم شفاؤها، و18333 حالة وفاة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:25 AM

ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، تسجيل 160 وفاة جديدة بفيروس كورونا و5797 إصابة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 605804 وفيات بالفيروس، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت كذلك 21 مليونًا و735560 إصابة منذ بدء التفشي في ثالث أكبر عدد إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها ليلة أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 325508 من ضمنهم 274762 حالة تم شفاؤها، و18333 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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