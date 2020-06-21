وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:46 PM
من أرقام كورونا في المملكة.. الحالات الحرجة ترتفع إلى 2027 حالة
بلغ مقدار الارتفاع 72 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات الفيروس
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.