وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.

‏ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 2027 حالة؛ حيث كان قد سجل أمس 1955 حالة.

من أرقام كورونا في المملكة.. الحالات الحرجة ترتفع إلى 2027 حالة محمد المواسي سبق 2020-06-21 ‏ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 2027 حالة؛ حيث كان قد سجل أمس 1955 حالة. وبلغ مقدار الارتفاع 72 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 03:46 PM

من أرقام كورونا في المملكة.. الحالات الحرجة ترتفع إلى 2027 حالة بلغ مقدار الارتفاع 72 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات الفيروس





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‏ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 2027 حالة؛ حيث كان قد سجل أمس 1955 حالة.

وبلغ مقدار الارتفاع 72 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.