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13078 مشاركاً في المؤتمر الإلكتروني "الابتكار المؤسسي" ومعوقاته وإدارة التغيير

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" وعبر منصة "إثرائي"

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، نظم معهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "الابتكار المؤسسي"، عن بُعد عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، وذلك يوم الأربعاء الماضي 13 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م، بحضور 13078 مشاركاً.

وقام بتقديم المؤتمر الدكتور صلاح صالح معمار أستاذ القيادة التربوية المشارك بجامعة طيبة ومدير الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية السعودية في أمريكا والمؤلف والمدرب الدولي في مهارات التفكير، وناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة وأولها مفهوم الابتكار المؤسسي ومعوقاته، ومستويات الابتكار المؤسسي ومراحله، وقدم ممارسات ناجحة للابتكار المؤسسي، وكذلك إدارة التغيير نحو الابتكار المؤسسي.


يذكر أن معهد الإدارة العامة ينظم سلسلة من المؤتمرات الإلكترونية عن بعد والتي تتناول مختلف مجالات الإدارة والعلوم المرتبطة بها ويتيح التسجيل فيها لكافة المتخصصين والمهتمين بهذه العلوم إسهاماً من المعهد في إثراء المحتوى العربي بمختلف المعارف والعلوم عن بعد.

معهد الإدارة العامة الابتكار المؤسسي إثرائي

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13078 مشاركاً في المؤتمر الإلكتروني "الابتكار المؤسسي" ومعوقاته وإدارة التغيير
سبق

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، نظم معهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "الابتكار المؤسسي"، عن بُعد عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، وذلك يوم الأربعاء الماضي 13 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م، بحضور 13078 مشاركاً.

وقام بتقديم المؤتمر الدكتور صلاح صالح معمار أستاذ القيادة التربوية المشارك بجامعة طيبة ومدير الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية السعودية في أمريكا والمؤلف والمدرب الدولي في مهارات التفكير، وناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة وأولها مفهوم الابتكار المؤسسي ومعوقاته، ومستويات الابتكار المؤسسي ومراحله، وقدم ممارسات ناجحة للابتكار المؤسسي، وكذلك إدارة التغيير نحو الابتكار المؤسسي.


يذكر أن معهد الإدارة العامة ينظم سلسلة من المؤتمرات الإلكترونية عن بعد والتي تتناول مختلف مجالات الإدارة والعلوم المرتبطة بها ويتيح التسجيل فيها لكافة المتخصصين والمهتمين بهذه العلوم إسهاماً من المعهد في إثراء المحتوى العربي بمختلف المعارف والعلوم عن بعد.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:18 PM

13078 مشاركاً في المؤتمر الإلكتروني "الابتكار المؤسسي" ومعوقاته وإدارة التغيير

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" وعبر منصة "إثرائي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، نظم معهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "الابتكار المؤسسي"، عن بُعد عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، وذلك يوم الأربعاء الماضي 13 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م، بحضور 13078 مشاركاً.

وقام بتقديم المؤتمر الدكتور صلاح صالح معمار أستاذ القيادة التربوية المشارك بجامعة طيبة ومدير الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية السعودية في أمريكا والمؤلف والمدرب الدولي في مهارات التفكير، وناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة وأولها مفهوم الابتكار المؤسسي ومعوقاته، ومستويات الابتكار المؤسسي ومراحله، وقدم ممارسات ناجحة للابتكار المؤسسي، وكذلك إدارة التغيير نحو الابتكار المؤسسي.


يذكر أن معهد الإدارة العامة ينظم سلسلة من المؤتمرات الإلكترونية عن بعد والتي تتناول مختلف مجالات الإدارة والعلوم المرتبطة بها ويتيح التسجيل فيها لكافة المتخصصين والمهتمين بهذه العلوم إسهاماً من المعهد في إثراء المحتوى العربي بمختلف المعارف والعلوم عن بعد.

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