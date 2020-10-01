ادعت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، أن صحفيين فرنسيين من فريق صحيفة "لوموند"، قد أصيبا جراء القصف من جانب أذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها. وذكرت الحكومة الأرمنية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث وقع قبل قليل في بلدة مارتوني، زاعمة أن الصحفيين المصابين يحملان الجنسية الفرنسية وجرى نقلهما إلى المستشفى المحلي، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن حالتهما. وأشارت الحكومة إلى أن صحفيين آخرين كانوا مع الفرنسيين المصابين لحظة تعرضهما للقصف. وأكدت قناة "أرمينيا" إصابة مصورها، أرام غريغوريان، جراء الحادث.

أرمينيا: إصابة صحفيين فرنسيين إثر قصف أذري في "قره باغ" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-01 ادعت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، أن صحفيين فرنسيين من فريق صحيفة "لوموند"، قد أصيبا جراء القصف من جانب أذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.



وذكرت الحكومة الأرمنية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث وقع قبل قليل في بلدة مارتوني، زاعمة أن الصحفيين المصابين يحملان الجنسية الفرنسية وجرى نقلهما إلى المستشفى المحلي، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن حالتهما.



وأشارت الحكومة إلى أن صحفيين آخرين كانوا مع الفرنسيين المصابين لحظة تعرضهما للقصف.



وأكدت قناة "أرمينيا" إصابة مصورها، أرام غريغوريان، جراء الحادث.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 01:59 PM

أرمينيا: إصابة صحفيين فرنسيين إثر قصف أذري في "قره باغ" قالت: إن الواقعة حدثت في "مارتوني".. ونقل المصابان للمستشفى





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ادعت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، أن صحفيين فرنسيين من فريق صحيفة "لوموند"، قد أصيبا جراء القصف من جانب أذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.



وذكرت الحكومة الأرمنية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث وقع قبل قليل في بلدة مارتوني، زاعمة أن الصحفيين المصابين يحملان الجنسية الفرنسية وجرى نقلهما إلى المستشفى المحلي، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن حالتهما.



وأشارت الحكومة إلى أن صحفيين آخرين كانوا مع الفرنسيين المصابين لحظة تعرضهما للقصف.



وأكدت قناة "أرمينيا" إصابة مصورها، أرام غريغوريان، جراء الحادث.