مصر تغلق المتنزهات والشواطئ في شم النسيم لمنع تفشي "كورونا"

"مدبولي" طالب المحافظين بردع أي مخالفة للقرار

أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، المحافظين بالغلق الكامل دون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ أثناء الاحتفالات بشم النسيم، الذي يحل يوم الاثنين المقبل؛ منعاً لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وطالب "مدبولي" في بيان أوردته "رويترز"، بإغلاق أي أماكن قد تشهد تجمعات وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وخاطب رئيس الوزراء المحافظين بالقول: ”أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".

واعتاد المصريون الخروج إلى الحدائق والمتنزهات في هذا العيد الذي بدأ الاحتفال به في العصر الفرعوني.

وسجلت مصر 2350 حالة إصابة بالفيروس منها 178 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

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