"البنتاغون": إيران تواصل انتهاك القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن بتسليح الحوثي

مسؤول أمريكي: الميليشيا تستخدم الأسلحة المهربة لليمن لشن هجمات على السعودية

أكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية استمرار إيران في عمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي في اليمن دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال المسؤول الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إن طهران تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال تهريب الأسلحة إلى اليمن لميليشيا الحوثي التي تستخدمها لشن هجمات على السعودية.

وعرض المتحدث العسكري الأمريكي صورًا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي على متن سفينة شراعية في بحر العرب، وكانت تضم 150 صاروخًا مضادًا للدبابات.

وأوضح أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على متن سفينة التهريب كانوا يمنيين وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.

وأشار المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية الوسطى، إلى أن فيلق القدس التابع لميليشيا الحرس الثوري على الأرجح يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.