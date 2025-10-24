أطهر البقاع على موعد مع 7 مشاريع عملاقة .. ستغيّر ملامح مكة

في ظل الدعم وما توليه القيادة الرشيدة والاهتمام بضيوف الرحمن

تستعرض "سبق"، في هذا التقرير، 7 مشاريع عملاقة وضخمة قادمة في مكة المكرّمة، ستغيّر -بلا شك- من ملامح أطهر البقاع، بمشيئة الله؛ وهي: مشروع تطوير النكاسة، ومشروع المدينة الذكية للأغذية، ومشروع مترو مكة، ومشروع حافلات مكة، ومشروع درب المشاعر، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز، ومشروع بوابة مكة.

يأتي ذلك في ظل الدعم وما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لأطهر البقاع، والاهتمام والرعاية والعناية بضيوف الرحمن، وزوّار بيت الله الحرام.

مترو مكة

مشروع مترو مكة الذي أُعلن عنه سيتضمن إنشاء محطات توقف ومحطات انتقالية، كما سيتضمن سير المترو عديداً من التقاطعات وخطوط الانتقال من خط إلى آخر، وسيتم إنشاء محطات التوقف على جانبي الطريق، حيث وضعت دراسة الملامح الرئيسة بمخطط الحافلات لتتكامل مع شبكة القطارات وتتكون من شبكة حافلات النقل السريع ذات مسارات دائرية بإجمالي أطوال 60 كيلو متراً، وإجمالي عدد محطات 60 محطة وشبكة حافلات لخدمة المسجد الحرام.

درب المشاعر

يعد مشروع درب المشاعر همزة وصل بين منطقة المشاعر المقدّسة والمسجد الحرام، وهو عبارة عن مجمع متعدّد الاستخدام يسهم في إدارة الحشود يوم النفرة، وهو بوابة مؤدية للمسجد الحرام من الجهة الشرقية امتداداً لمنطقة جسر الجمرات.

وبحسب المشروع، فإنه يتكوّن من الإسكان الموسمي وإسكان دائم بجانب الفنادق والمراكز التجارية، وتقدر مساحة موقع المشروع بنحو 100 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء فيه 800 ألف متر مربع.

حافلات مكة

تتكوّن شبكة حافلات مكة المكرّمة، المعلن عنها من 400 حافلة و12 خطاً بطول يصل إلى 300 كيلو متر، ومن المقرر أن تمتد خدمات الشبكة بمكة المكرّمة داخل المدينة المنوّرة والمناطق المحيطة بها، وهي أحد عناصر مشروع قطارات مكة للنقل العام، ومن أهدافها سد أغلب احتياجات السكان والزوّار لبيت الله الحرام.

بوابة مكة

يعد مشروع بوابة مكة من أول مشاريع الضواحي التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة التي تتولاها إحدى الشركات، ويقدم رؤية طموحة وعملية لتطوير الضاحية الغربية لمكة المكرّمة التي تبعد عنها 12 كيلو متراً من وجهة العرب وتعد البوابة الرئيسة للدخول إلى مكة المكرّمة.

ويقع المشروع على مساحة تقارب 83 كيلو متراً مربعاً، بموجب مخطط هيكلي يحدّد استخدامات الأراضي وشبكات الطرق ومناطق الخدمات، إضافة إلى وجود تحديد مسبق لاشتراطات التطوير.

ويتكوّن المشروع من: خمس مناطق سكنية وجامعة ومدينة طبية ومجمع الدوائر الحكومية ومراكز أبحاث السرطان ومتحف، وحديقة برية مساحتها 25 كيلو متراً مربعاً.

طريق الملك عبدالعزيز

يجري العمل على تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بمكة المكرّمة يسير وفق الخطط الزمنية الموضوعة له.

يعد المشروع تنموياً واستثمارياً ريادياً يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، والذي تنفذه شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بإشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة.

تبلغ مساحة المشروع 1.2 كم مربع، ويمتد على طريق بطول 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأسهم المشروع في إزالة أربعة آلاف عقار تمثل ستة أحياء عشوائية في منطقة المشروع.

وتبلغ نسبة إنجاز البنى التحتية لكل الخدمات المتعلقة بالمشروع نحو 30 %، وتضمّنت مراحل المشروع بناء الجسور، وتشييد الأنفاق وإنشاء محطات قطار مترو مكة ومواقف المركبات، إضافة إلى ممرات وأنفاق المشاة.

وتتطلع هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة إلى أن يكون المشروع أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدّسة، حيث من المقرر أن يشتمل المشروع على مجمعات سكنية وفنادق عالمية، وأن يحتوي على دوائر خدمية حكومية وعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، إضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة يؤمّن بيئة آمنة لهم، وتمّ تصميمه بشكل لا تتقاطع فيه حركة المشاة مع حركة المركبات.

تعكس هذه العناصر مجتمعة الحرص على تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مرحلة البنية التحتية وافتتاح طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بشكل كامل بنهاية عام 2021م، كما سيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدّسة، والتي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023م شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.

مدينة الأغذية

يضم مشروع إنشاء مدينة مكة الذكية للأغذية بمنطقة العكيشية على مساحة 3 ملايين ونصف المليون م٢؛ منطقة عامة، ومنطقة صالات ومطاعم ومولات، ومنطقة برّادات جملة، ومنطقة مستودعات، ومنطقة فعاليات، ومنطقة ترفيه، ومنطقة المعارض والمحطات، ومنطقة سكنية.

حي النكاسة

يأتي مشروع تطوير حي النكاسة؛ ذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك المعتمدة من المقام السامي الكريم، الذي تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى شركة وادي إبراهيم للتنمية والتطوير؛ إحدى شركات البلد الأمين تنفيذ المشروع التطويري وفقاً للمخطط المعتمد، وتقع منطقة التطوير ضمن المنطقة المركزية بمكة المكرّمة داخل الدائري الثالث، وترتبط بأحياء مكة بطرق رئيسة عبر طريق سيدنا إبراهيم الخليل -عليه السلام- والطريق الدائري الثالث وشارع التقوى.

يُذكر أن الشركة المطورة بدأت بالفعل بالإزالة لمراحل عدة تقع ضمن المشروع الذي يجري استكمال مراحله المقسّمة لـ14 مرحلة.

ويهدف المشروع إلى تغيير الصورة البصرية لمكة وتحسينها، وتوفير بيئة جاذبة للسكان، وتنمية مدينة مكة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة.

ورُوعي في المشروع التعويض المالي لأصحاب المساكن المُزالة أو توفير السكن البديل لهم.