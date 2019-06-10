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البرتغال تتوج بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية

توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما حقق الفوز على نظيره الهولندي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بين الطرفين على ملعب "الدراغاو" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

يدين منتخب برازيل أوروبا بالفضل إلى غونزالو غيديش جناح فريق فالنسيا الإسباني الذي نجح في تحقيق الهدف الثمين في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.


هذا اللقب القاري الثاني لمنتخب البرتغال على الصعيد القاري بعدما نجح بالتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016.

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البرتغال تتوج بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية
سبق

توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما حقق الفوز على نظيره الهولندي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بين الطرفين على ملعب "الدراغاو" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

يدين منتخب برازيل أوروبا بالفضل إلى غونزالو غيديش جناح فريق فالنسيا الإسباني الذي نجح في تحقيق الهدف الثمين في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.


هذا اللقب القاري الثاني لمنتخب البرتغال على الصعيد القاري بعدما نجح بالتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:32 AM
اخر تعديل
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:53 AM

البرتغال تتوج بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,804

توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما حقق الفوز على نظيره الهولندي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بين الطرفين على ملعب "الدراغاو" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

يدين منتخب برازيل أوروبا بالفضل إلى غونزالو غيديش جناح فريق فالنسيا الإسباني الذي نجح في تحقيق الهدف الثمين في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.


هذا اللقب القاري الثاني لمنتخب البرتغال على الصعيد القاري بعدما نجح بالتتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016.

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