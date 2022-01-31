اليمن يدين استمرار الحوثي بإطلاق الصواريخ الباليستية تجاه الإمارات

أكد أن صمت المجتمع الدولي يجعل الميليشيا تتمادى بعدوانها دون رادع

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة, والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الإماراتية من اعتراضها وإسقاطها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان اليوم: "صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية المتكررة وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العزل في ظل عدم وجود رادع دولي يرغمها على تعديل سلوكها العدواني".

وأضاف البيان "إن السلوك الإرهابي الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية نابع من تنفيذها لأجندات خارجية تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي, لاسيما دول مجلس الأمن اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيات كمنظمة إرهابية".

وجددت الخارجية موقف اليمن الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية.