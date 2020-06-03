"الصحة الكويتية" تكشف بالتفاصيل مستجدات إصابات كورونا اليوم

256 لمواطنين كويتيين و143 للهنود و91 للمصريين و93 للبنغلاديشيين

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفق صحيفة "القبس"، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 710 حالات، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضاف: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 256 حالة لمواطنين كويتيين، و143 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و93 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وأردف: من ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد: 282 حالة في منطقة الفروانية الصحية، 130 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، 140 حالة في منطقة الجهراء الصحية، 88 حالة في منطقة حولي الصحية، 70 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وتابع: أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد: 82 حالة في منطقة جليب الشيوخ، 73 حالة في منطقة الفروانية، 41 حالة في منطقة خيطان، 36 حالة في منطقة الواحة، 28 حالة في منطقة السالمية، 28 حالة في منطقة سعد العبدالله، ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 29359 حالة.

وقال "السند": بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 15750 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 1469 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 191 حالة، وقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 13379 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، أضاف: بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 437 حالة، 44 حالة كويتيين، و393 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، ابتداءً من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.



واختتم "السند" بالقول: بلغ عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية 2934، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 303285.