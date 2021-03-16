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اليوم.. الولايات المتحدة تبدأ اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا

تشمل 45 شخصًا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة

أفاد مسؤول مطلع في الحكومة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم الاثنين، اختبارات سريرية لتقييم لقاح مصمم للحماية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن المسؤول الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المشارك الأول في الاختبار، سيتلقى جرعة تجريبية يوم 16 مارس.

وأوضح أن الاختبارات ستشمل 45 شخصًا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وستُجرى في أحد معاهد الأبحاث، وسيتلقى المشاركون في التجربة جرعات مختلفة من اللقاح، الذي صممته المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة "NIH" بالتعاون مع شركة "Moderna Inc".

وأكد المصدر أن "احتمال إصابة المشاركين في الاختبار أمر مستبعد؛ لأن نسخ اللقاح لا تحتوي على الفيروس"؛ مبينًا أن "مهمة التجربة تكمن في التأكد من أن اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة؛ مما سيسمح بالانتقال إلى تجارب أوسع".

ونقلت الوكالة أنه تزامنًا مع ذلك، تعمل شركة "Inovio Pharmaceuticals" الأمريكية على إطلاق اختبارات لقاح مصمم من قِبَلها في شهر أبريل المقبل، بمشاركة عشرات المتطوعين في جامعة بنسلفانيا ومركز الاختبارات في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

لكن مصادر عدة في قطاع الصحة الأمريكي، أكدت لـ"AP" أن إدخال أي لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في الأسواق وبدء عملية توزيعه بين المحتاجين؛ سيتطلب وقتًا يتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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اليوم.. الولايات المتحدة تبدأ اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا
سبق

أفاد مسؤول مطلع في الحكومة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم الاثنين، اختبارات سريرية لتقييم لقاح مصمم للحماية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن المسؤول الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المشارك الأول في الاختبار، سيتلقى جرعة تجريبية يوم 16 مارس.

وأوضح أن الاختبارات ستشمل 45 شخصًا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وستُجرى في أحد معاهد الأبحاث، وسيتلقى المشاركون في التجربة جرعات مختلفة من اللقاح، الذي صممته المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة "NIH" بالتعاون مع شركة "Moderna Inc".

وأكد المصدر أن "احتمال إصابة المشاركين في الاختبار أمر مستبعد؛ لأن نسخ اللقاح لا تحتوي على الفيروس"؛ مبينًا أن "مهمة التجربة تكمن في التأكد من أن اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة؛ مما سيسمح بالانتقال إلى تجارب أوسع".

ونقلت الوكالة أنه تزامنًا مع ذلك، تعمل شركة "Inovio Pharmaceuticals" الأمريكية على إطلاق اختبارات لقاح مصمم من قِبَلها في شهر أبريل المقبل، بمشاركة عشرات المتطوعين في جامعة بنسلفانيا ومركز الاختبارات في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

لكن مصادر عدة في قطاع الصحة الأمريكي، أكدت لـ"AP" أن إدخال أي لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في الأسواق وبدء عملية توزيعه بين المحتاجين؛ سيتطلب وقتًا يتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:39 AM

اليوم.. الولايات المتحدة تبدأ اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا

تشمل 45 شخصًا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول مطلع في الحكومة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم الاثنين، اختبارات سريرية لتقييم لقاح مصمم للحماية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن المسؤول الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المشارك الأول في الاختبار، سيتلقى جرعة تجريبية يوم 16 مارس.

وأوضح أن الاختبارات ستشمل 45 شخصًا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وستُجرى في أحد معاهد الأبحاث، وسيتلقى المشاركون في التجربة جرعات مختلفة من اللقاح، الذي صممته المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة "NIH" بالتعاون مع شركة "Moderna Inc".

وأكد المصدر أن "احتمال إصابة المشاركين في الاختبار أمر مستبعد؛ لأن نسخ اللقاح لا تحتوي على الفيروس"؛ مبينًا أن "مهمة التجربة تكمن في التأكد من أن اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة؛ مما سيسمح بالانتقال إلى تجارب أوسع".

ونقلت الوكالة أنه تزامنًا مع ذلك، تعمل شركة "Inovio Pharmaceuticals" الأمريكية على إطلاق اختبارات لقاح مصمم من قِبَلها في شهر أبريل المقبل، بمشاركة عشرات المتطوعين في جامعة بنسلفانيا ومركز الاختبارات في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

لكن مصادر عدة في قطاع الصحة الأمريكي، أكدت لـ"AP" أن إدخال أي لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في الأسواق وبدء عملية توزيعه بين المحتاجين؛ سيتطلب وقتًا يتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.

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