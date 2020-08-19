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أمطار الأربعاء وليلة الخميس.. خريطة هطولات يتوقعها "الحصيني"

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض

توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ، وليلة الخميس - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الأربعاء وليلة الخميس.. خريطة هطولات يتوقعها "الحصيني"
سبق

توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ، وليلة الخميس - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:36 AM

أمطار الأربعاء وليلة الخميس.. خريطة هطولات يتوقعها "الحصيني"

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ، وليلة الخميس - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية.

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