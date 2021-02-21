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تسرب نفطي هائل يُغرق شواطئ إسرائيل

إصابة أفراد بأمراض أثناء تنظيفه

أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع شواطئه على طول البحر الأبيض المتوسط؛ بسبب مخاوف صحية على خلفية تسرب مجهول المصدر للنفط؛ بحسب ما نقلت "الشرق" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم (الأحد).

وذكرت الصحيفة أن عددًا من الأشخاص أُصيبوا بأمراض أثناء محاولتهم المشاركة في تنظيف الشواطئ، بعد تسرب نفطي هائل قرب سواحل إسرائيل لم يتم تحديد سببه وتوقيته.

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تسرب نفطي هائل يُغرق شواطئ إسرائيل
سبق

أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع شواطئه على طول البحر الأبيض المتوسط؛ بسبب مخاوف صحية على خلفية تسرب مجهول المصدر للنفط؛ بحسب ما نقلت "الشرق" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم (الأحد).

وذكرت الصحيفة أن عددًا من الأشخاص أُصيبوا بأمراض أثناء محاولتهم المشاركة في تنظيف الشواطئ، بعد تسرب نفطي هائل قرب سواحل إسرائيل لم يتم تحديد سببه وتوقيته.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
06:01 PM

تسرب نفطي هائل يُغرق شواطئ إسرائيل

إصابة أفراد بأمراض أثناء تنظيفه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع شواطئه على طول البحر الأبيض المتوسط؛ بسبب مخاوف صحية على خلفية تسرب مجهول المصدر للنفط؛ بحسب ما نقلت "الشرق" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم (الأحد).

وذكرت الصحيفة أن عددًا من الأشخاص أُصيبوا بأمراض أثناء محاولتهم المشاركة في تنظيف الشواطئ، بعد تسرب نفطي هائل قرب سواحل إسرائيل لم يتم تحديد سببه وتوقيته.

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