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"واس" تفوز بجائزة ثاني أفضل صورة بمهرجان ولي العهد للهجن 2018

الوكالة نشرت 120 خبرًا وتقريرًا صحفيًا و350 صورة فوتوغرافية

فازت وكالة الأنباء السعودية، ممثلة في مصورها بمكتب الطائف فيصل الشيباني، بالجائزة الثانية في مسابقة أجمل صورة خلال مهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب مدير مكتب "واس" في الطائف، خالد الطويرقي، عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد تميز حضور وكالة الأنباء السعودية على مستويي "الخبر والصورة" في مختلف المناسبات المقامة محليًا ودوليًا، وذلك في ظل دعم رئيس الوكالة عبدالله بن فهد الحسين، وتوجيهات نائبه أحمد العوض.

وقال "الطويرقي": "واس" شاركت في تغطية مهرجان ولي العهد للهجن على مدى أكثر من 40 يومًا، نقلت خلالها تفاصيل المهرجان، والفعاليات المصاحبة له يوميًا عبر 120 خبرًا وتقريرًا صحفيًا، و350 صورة فوتوغرافية أسهمت في وضع المتابعين لرياضة الهجن في محل المهرجان أولًا بأول.

وأضاف: المصور فيصل الشيباني شارك في مسابقة أجمل صورة في المهرجان بصورتين توّجت واحدة منهما بالمركز الثاني بعد اختيارها من قبل لجنة التحكيم المتخصّصة، حيث التقطها بكاميرا "واس" الاحترافية، وقدمها بصيغة "JPG"، وأبعاد لا تقل عن عرض ثلاثة آلاف بيكسل.
وأردف: الشباب السعوديون أثبتوا احترافيتهم في مجالات التصوير خلال مهرجان ولي العهد للهجن، حيث تنافسوا على تقديم أفضل لقطات للهجن المشاركة، والحضور، ومضمار السباق، سواءً بعدسة الجوال الذكي، أو بكاميرا تصوير احترافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واس" تفوز بجائزة ثاني أفضل صورة بمهرجان ولي العهد للهجن 2018
سبق

فازت وكالة الأنباء السعودية، ممثلة في مصورها بمكتب الطائف فيصل الشيباني، بالجائزة الثانية في مسابقة أجمل صورة خلال مهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب مدير مكتب "واس" في الطائف، خالد الطويرقي، عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد تميز حضور وكالة الأنباء السعودية على مستويي "الخبر والصورة" في مختلف المناسبات المقامة محليًا ودوليًا، وذلك في ظل دعم رئيس الوكالة عبدالله بن فهد الحسين، وتوجيهات نائبه أحمد العوض.

وقال "الطويرقي": "واس" شاركت في تغطية مهرجان ولي العهد للهجن على مدى أكثر من 40 يومًا، نقلت خلالها تفاصيل المهرجان، والفعاليات المصاحبة له يوميًا عبر 120 خبرًا وتقريرًا صحفيًا، و350 صورة فوتوغرافية أسهمت في وضع المتابعين لرياضة الهجن في محل المهرجان أولًا بأول.

وأضاف: المصور فيصل الشيباني شارك في مسابقة أجمل صورة في المهرجان بصورتين توّجت واحدة منهما بالمركز الثاني بعد اختيارها من قبل لجنة التحكيم المتخصّصة، حيث التقطها بكاميرا "واس" الاحترافية، وقدمها بصيغة "JPG"، وأبعاد لا تقل عن عرض ثلاثة آلاف بيكسل.
وأردف: الشباب السعوديون أثبتوا احترافيتهم في مجالات التصوير خلال مهرجان ولي العهد للهجن، حيث تنافسوا على تقديم أفضل لقطات للهجن المشاركة، والحضور، ومضمار السباق، سواءً بعدسة الجوال الذكي، أو بكاميرا تصوير احترافية.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
06:16 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:13 PM

"واس" تفوز بجائزة ثاني أفضل صورة بمهرجان ولي العهد للهجن 2018

الوكالة نشرت 120 خبرًا وتقريرًا صحفيًا و350 صورة فوتوغرافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فازت وكالة الأنباء السعودية، ممثلة في مصورها بمكتب الطائف فيصل الشيباني، بالجائزة الثانية في مسابقة أجمل صورة خلال مهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميدان محافظة الطائف للهجن خلال الفترة من 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب مدير مكتب "واس" في الطائف، خالد الطويرقي، عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد تميز حضور وكالة الأنباء السعودية على مستويي "الخبر والصورة" في مختلف المناسبات المقامة محليًا ودوليًا، وذلك في ظل دعم رئيس الوكالة عبدالله بن فهد الحسين، وتوجيهات نائبه أحمد العوض.

وقال "الطويرقي": "واس" شاركت في تغطية مهرجان ولي العهد للهجن على مدى أكثر من 40 يومًا، نقلت خلالها تفاصيل المهرجان، والفعاليات المصاحبة له يوميًا عبر 120 خبرًا وتقريرًا صحفيًا، و350 صورة فوتوغرافية أسهمت في وضع المتابعين لرياضة الهجن في محل المهرجان أولًا بأول.

وأضاف: المصور فيصل الشيباني شارك في مسابقة أجمل صورة في المهرجان بصورتين توّجت واحدة منهما بالمركز الثاني بعد اختيارها من قبل لجنة التحكيم المتخصّصة، حيث التقطها بكاميرا "واس" الاحترافية، وقدمها بصيغة "JPG"، وأبعاد لا تقل عن عرض ثلاثة آلاف بيكسل.
وأردف: الشباب السعوديون أثبتوا احترافيتهم في مجالات التصوير خلال مهرجان ولي العهد للهجن، حيث تنافسوا على تقديم أفضل لقطات للهجن المشاركة، والحضور، ومضمار السباق، سواءً بعدسة الجوال الذكي، أو بكاميرا تصوير احترافية.

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