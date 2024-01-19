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"الجبير" يبحث المستجدات الإقليمية مع نائب مساعد وزير خارجية أمريكا

في ديوان الوزارة.. بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا الدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسكرتير أول بمكتبه مهند البصراوي.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية تيموثي لندر كينغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث المستجدات الإقليمية مع نائب مساعد وزير خارجية أمريكا
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسكرتير أول بمكتبه مهند البصراوي.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
03:44 PM

"الجبير" يبحث المستجدات الإقليمية مع نائب مساعد وزير خارجية أمريكا

في ديوان الوزارة.. بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسكرتير أول بمكتبه مهند البصراوي.

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