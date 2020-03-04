شرفي "نصراوي" يعلن رغبته في التكفل بعلاج " عطيف"

بعث عضو شرف نادي النصر عبدالعزيز بغلف برسالة للاعب عبدالله عطيف نجم الهلال الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أعلن فيها رغبته التكفل بعلاجه إن وافق اللاعب.

وغرّد بغلف على صفحته بتويتر قائلاً :"ألف لابأس للاعب الخلوق عبدالله عطيف.. ونقول كما قال قدر الله وما شاء فعل.. ويرجع للملاعب سالم غانم."

وتابع :"أعلن تكفلي بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره.. إن رغب في ذلك.. الرياضة تنافس شريف داخل الملعب ومحبة وأخوة وأبناء وطن واحد خارجه."





وأعلنت إدارة نادي الهلال عن تعرّض عبدالله عطيف لقطع في الرباط الصليبي.

وقال النادي: "أجرى اللاعب عبدالله عطيف، قبل قليل، عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة، تحت إشراف الطبيب "رامون كوجات"، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطعاً في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بوجود مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال الدكتور مبارك المطوع".

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.