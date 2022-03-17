لجنة متابعة مستجدات الوضع لكورونا تناقش آخر التطورات وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعها السابع والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 182 ألف حالة تم رصدها في 161 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 80 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 7150 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (133) حالة مؤكدة شفيت منها (6) حالات بحمد الله، وتبقى (127) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة حرجة، 69 ذكور و 64 إناث.

وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 50 عامًا) باستثناء 6 أطفال، من بينهم 73 سعوديين، و60 غير سعوديين (مصر 49، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1، فلبين 1 ، إسبانيا 1، إندونيسيا 1، أفغاني 1)، وارتبطت معظم الحالات (106) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، وكانت (27) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .

وأضاف أنه تم فحص وفرز أكثر 700 ألف مسافر عبر المنافذ، وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 200 ألف.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا.

وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

‏