شاهد من الطائف.. ملصقات التحذير تتفاعل بسحب 150 سيارة تالفة وهياكل خربة

"سبق" سلّطت الضوء على انتشارها ومبادرة معالجة التشوه البصري تتواصل بالأحياء

أزالت أمانة الطائف، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 150 سيارة تالفة من شوارع وأحياء الطائف والضواحي خلال تنفيذها وتفعيلها لمبادرة معالجة التشوه البصري.

وتهدف الحملة إلى إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة، التي تركها أصحابها لفترة طويلة.. وكانت الأمانة -ممثلة في مراقبي البلديات الفرعية- قد وزعت ملصقات تحذيرية على السيارات والهياكل، بضرورة رفعها في الفترة المحددة لعدم تعرضها للإزالة.

وأوضحت الأمانة أن برنامج إزالة السيارات والهياكل الخربة؛ سيدخل مراحل أكبر من التنفيذ، تشمل المناطق الصناعية والأحياء والطرق والأسواق والمواقف العامة؛ بالإضافة إلى ضواحي المدينة خلال الفترة القادمة.

وللحد من ظاهرة السيارات الخربة والهياكل التالفة داخل المدينة، لما تشكله من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وبالتالي تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة؛ نفّذت أمانة الطائف برنامجاً لإزالة السيارات والهياكل الخربة، شَمِلَ أكثر من 1500 سيارة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت عن انتشار مثل هذه السيارات في شوارع الطائف، وكذلك بالقرب من مباني الإدارات الحكومية والمدارس؛ وعليه نفّذت حملات لإزالتها، ولا تزال تُواصل ذلك للقضاء عليها؛ لما في ذلك من تشويه للمنظر الحضاري للمدينة.