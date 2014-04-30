النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من الطائف.. ملصقات التحذير تتفاعل بسحب 150 سيارة تالفة وهياكل خربة

"سبق" سلّطت الضوء على انتشارها ومبادرة معالجة التشوه البصري تتواصل بالأحياء

أزالت أمانة الطائف، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 150 سيارة تالفة من شوارع وأحياء الطائف والضواحي خلال تنفيذها وتفعيلها لمبادرة معالجة التشوه البصري.

وتهدف الحملة إلى إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة، التي تركها أصحابها لفترة طويلة.. وكانت الأمانة -ممثلة في مراقبي البلديات الفرعية- قد وزعت ملصقات تحذيرية على السيارات والهياكل، بضرورة رفعها في الفترة المحددة لعدم تعرضها للإزالة.

وأوضحت الأمانة أن برنامج إزالة السيارات والهياكل الخربة؛ سيدخل مراحل أكبر من التنفيذ، تشمل المناطق الصناعية والأحياء والطرق والأسواق والمواقف العامة؛ بالإضافة إلى ضواحي المدينة خلال الفترة القادمة.

وللحد من ظاهرة السيارات الخربة والهياكل التالفة داخل المدينة، لما تشكله من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وبالتالي تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة؛ نفّذت أمانة الطائف برنامجاً لإزالة السيارات والهياكل الخربة، شَمِلَ أكثر من 1500 سيارة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت عن انتشار مثل هذه السيارات في شوارع الطائف، وكذلك بالقرب من مباني الإدارات الحكومية والمدارس؛ وعليه نفّذت حملات لإزالتها، ولا تزال تُواصل ذلك للقضاء عليها؛ لما في ذلك من تشويه للمنظر الحضاري للمدينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من الطائف.. ملصقات التحذير تتفاعل بسحب 150 سيارة تالفة وهياكل خربة
سبق

أزالت أمانة الطائف، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 150 سيارة تالفة من شوارع وأحياء الطائف والضواحي خلال تنفيذها وتفعيلها لمبادرة معالجة التشوه البصري.

وتهدف الحملة إلى إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة، التي تركها أصحابها لفترة طويلة.. وكانت الأمانة -ممثلة في مراقبي البلديات الفرعية- قد وزعت ملصقات تحذيرية على السيارات والهياكل، بضرورة رفعها في الفترة المحددة لعدم تعرضها للإزالة.

وأوضحت الأمانة أن برنامج إزالة السيارات والهياكل الخربة؛ سيدخل مراحل أكبر من التنفيذ، تشمل المناطق الصناعية والأحياء والطرق والأسواق والمواقف العامة؛ بالإضافة إلى ضواحي المدينة خلال الفترة القادمة.

وللحد من ظاهرة السيارات الخربة والهياكل التالفة داخل المدينة، لما تشكله من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وبالتالي تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة؛ نفّذت أمانة الطائف برنامجاً لإزالة السيارات والهياكل الخربة، شَمِلَ أكثر من 1500 سيارة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت عن انتشار مثل هذه السيارات في شوارع الطائف، وكذلك بالقرب من مباني الإدارات الحكومية والمدارس؛ وعليه نفّذت حملات لإزالتها، ولا تزال تُواصل ذلك للقضاء عليها؛ لما في ذلك من تشويه للمنظر الحضاري للمدينة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:27 PM

شاهد من الطائف.. ملصقات التحذير تتفاعل بسحب 150 سيارة تالفة وهياكل خربة

"سبق" سلّطت الضوء على انتشارها ومبادرة معالجة التشوه البصري تتواصل بالأحياء

A A A
فهد العتيبي - الطائف
10
9,254

أزالت أمانة الطائف، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 150 سيارة تالفة من شوارع وأحياء الطائف والضواحي خلال تنفيذها وتفعيلها لمبادرة معالجة التشوه البصري.

وتهدف الحملة إلى إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة، التي تركها أصحابها لفترة طويلة.. وكانت الأمانة -ممثلة في مراقبي البلديات الفرعية- قد وزعت ملصقات تحذيرية على السيارات والهياكل، بضرورة رفعها في الفترة المحددة لعدم تعرضها للإزالة.

وأوضحت الأمانة أن برنامج إزالة السيارات والهياكل الخربة؛ سيدخل مراحل أكبر من التنفيذ، تشمل المناطق الصناعية والأحياء والطرق والأسواق والمواقف العامة؛ بالإضافة إلى ضواحي المدينة خلال الفترة القادمة.

وللحد من ظاهرة السيارات الخربة والهياكل التالفة داخل المدينة، لما تشكله من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وبالتالي تأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة؛ نفّذت أمانة الطائف برنامجاً لإزالة السيارات والهياكل الخربة، شَمِلَ أكثر من 1500 سيارة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت عن انتشار مثل هذه السيارات في شوارع الطائف، وكذلك بالقرب من مباني الإدارات الحكومية والمدارس؛ وعليه نفّذت حملات لإزالتها، ولا تزال تُواصل ذلك للقضاء عليها؛ لما في ذلك من تشويه للمنظر الحضاري للمدينة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة