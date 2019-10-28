مؤسسات علمية بحفر الباطن تعلن تعليق الدراسة اليوم حفاظًا على سلامة الطلاب

الأمانة تواصل جهودها لتنفيذ خططها لتصريف السيول وتجمعات المياه

أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة اليوم الاثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للتغيرات الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.

وأعلنت جامعة حفر الباطن أيضًا تعليق الدراسة للطالبات اليوم الاثنين في مجمع الياسمين، الذي يضم كلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية وعمادة السنة التحضيرية، لتضرر أجزاء من المجمع من جراء العاصفة المطرية.

وفي غضون ذلك، تواصل أمانة المحافظة وبلدياتها جهودها لإنجاح خطة تصريف سيول وتجمعات مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس، وذلك بتوجيهات محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ومتابعته الميدانية لعملية تصريف مياه الأمطار والوقوف عبر جولات تفقدية لسموه للاطمئنان على سير العمل في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن محمد عقيل الشمري، أن منسوبي الأمانة وبمتابعة من أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي يعملون على مدار الساعة من خلال ثلاث فرق بعدد 60 عاملاً لكل فرقة ويشرف عليهم 12 مراقبًا فيما تم تأمين 11 مضخة ثابتة ومتحركة لضخ المياه المتجمعة عبر قنوات التصريف وعدد من المعدات الكبيرة من صهاريج وشاحنات لاستخدامها للتعامل مع كميات المياه والرمال المتجمعة والمنقولة مع الأمطار وبلغت نسبة كمية الأمطار التي قدرت بـ 43 ملم.

وأشار "الشمري" إلى أن الأمانة تسعد باستقبال الملاحظات كافة، وكذلك البلاغات عبر رقم الطوارئ 940 أو جهات التواصل بالأمانة وعلى مدار الساعة.

