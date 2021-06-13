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ماليزيا تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

حالة وفاة واحدة ترفع الإجمالي إلى 120

سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 120.

فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 120.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:40 PM

ماليزيا تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

حالة وفاة واحدة ترفع الإجمالي إلى 120

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 120.

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