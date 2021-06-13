ماليزيا تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 120.
سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 120.
فيروس كورونا الجديد
سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 120.
سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 120.