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تأكيداً لما نشرته "سبق".. شرطة الرياض تعلن القبض على سارق محتويات المركبات في الملقا

مواطن في العقد الثاني من العمر ضبطت بحوزته مركبة مسروقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض؛ لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بما نُسِب إليه، حيث جرى إيقافه، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

وكانت "سبق" قد أشارت إلى القبض على الجاني في وقت سابق اليوم.

الرياض شرطة الرياض المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض شاكر التويجري مواقع التواصل الاجتماعي كسر زجاج السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيداً لما نشرته "سبق".. شرطة الرياض تعلن القبض على سارق محتويات المركبات في الملقا
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض؛ لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بما نُسِب إليه، حيث جرى إيقافه، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

وكانت "سبق" قد أشارت إلى القبض على الجاني في وقت سابق اليوم.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:18 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:42 PM

تأكيداً لما نشرته "سبق".. شرطة الرياض تعلن القبض على سارق محتويات المركبات في الملقا

مواطن في العقد الثاني من العمر ضبطت بحوزته مركبة مسروقة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض؛ لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة أقر بما نُسِب إليه، حيث جرى إيقافه، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

وكانت "سبق" قد أشارت إلى القبض على الجاني في وقت سابق اليوم.

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