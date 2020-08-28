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"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

"آل الشيخ" يكشف سبب تحديد الـ7 أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد

قال: الجميع مسؤول.. القرار تضامني بين الجهات المعنية لضمان النجاح

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، سبب تحديد السبعة أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد؛ وذلك بطلب من وزارة الصحة، موضحًا أنه قبل شهر أكتوبر تبدأ حالة الأنفلونزا الموسمية الشتوية وانتشارها قد يؤدي إلى شك واشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا الجديد وللابتعاد عن الموجة الثانية من الجائحة، وهذه الفترة كفيلة بأن تعطينا بعد عن النور في نهاية النفق، وإن كان إلى الآن لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي المسافة إلى النور في نهاية النفق فنحن نتحدث عن حالة استثنائية في العالم كله.

وأوضح الوزير لـ"قناة العربية" أنه تم تكوين لجنتين في التعليم العام والجامعي لوضع كافة الاحتمالات من التمديد أو التقليص أو غيره؛ لإعطائنا الإجابة خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي.

وأكد "آل الشيخ" أن الجميع مسؤول في قرار آلية الدراسة؛ وهو قرار توافقي وتضامني وتشاركي بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح القرار.

وعن مدى توفر اللقاح وبأنه سيكون سببًا في استمرار الدراسة عن بعد؛ أوضح الوزير أنه لا يمكن ربط القرار بشيء مجهول، ولا بد أن نتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية، وهو مرتبط بتقييم الشركاء للوزارة مع وزارة الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يكشف سبب تحديد الـ7 أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد
سبق

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، سبب تحديد السبعة أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد؛ وذلك بطلب من وزارة الصحة، موضحًا أنه قبل شهر أكتوبر تبدأ حالة الأنفلونزا الموسمية الشتوية وانتشارها قد يؤدي إلى شك واشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا الجديد وللابتعاد عن الموجة الثانية من الجائحة، وهذه الفترة كفيلة بأن تعطينا بعد عن النور في نهاية النفق، وإن كان إلى الآن لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي المسافة إلى النور في نهاية النفق فنحن نتحدث عن حالة استثنائية في العالم كله.

وأوضح الوزير لـ"قناة العربية" أنه تم تكوين لجنتين في التعليم العام والجامعي لوضع كافة الاحتمالات من التمديد أو التقليص أو غيره؛ لإعطائنا الإجابة خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي.

وأكد "آل الشيخ" أن الجميع مسؤول في قرار آلية الدراسة؛ وهو قرار توافقي وتضامني وتشاركي بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح القرار.

وعن مدى توفر اللقاح وبأنه سيكون سببًا في استمرار الدراسة عن بعد؛ أوضح الوزير أنه لا يمكن ربط القرار بشيء مجهول، ولا بد أن نتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية، وهو مرتبط بتقييم الشركاء للوزارة مع وزارة الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
06:37 PM

"آل الشيخ" يكشف سبب تحديد الـ7 أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد

قال: الجميع مسؤول.. القرار تضامني بين الجهات المعنية لضمان النجاح

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
7,116

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، سبب تحديد السبعة أسابيع الأولى من الدراسة عن بعد؛ وذلك بطلب من وزارة الصحة، موضحًا أنه قبل شهر أكتوبر تبدأ حالة الأنفلونزا الموسمية الشتوية وانتشارها قد يؤدي إلى شك واشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا الجديد وللابتعاد عن الموجة الثانية من الجائحة، وهذه الفترة كفيلة بأن تعطينا بعد عن النور في نهاية النفق، وإن كان إلى الآن لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي المسافة إلى النور في نهاية النفق فنحن نتحدث عن حالة استثنائية في العالم كله.

وأوضح الوزير لـ"قناة العربية" أنه تم تكوين لجنتين في التعليم العام والجامعي لوضع كافة الاحتمالات من التمديد أو التقليص أو غيره؛ لإعطائنا الإجابة خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي.

وأكد "آل الشيخ" أن الجميع مسؤول في قرار آلية الدراسة؛ وهو قرار توافقي وتضامني وتشاركي بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح القرار.

وعن مدى توفر اللقاح وبأنه سيكون سببًا في استمرار الدراسة عن بعد؛ أوضح الوزير أنه لا يمكن ربط القرار بشيء مجهول، ولا بد أن نتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية، وهو مرتبط بتقييم الشركاء للوزارة مع وزارة الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم.

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