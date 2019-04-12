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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

أمانة عسير وبلدياتها تنفّذ أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية

للتأكّد من التزام منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من كورونا

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في عموم محافظات المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتأكّد من التزام جميع منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه تم تسجيل 2658 جولة ميدانية قام بها المراقبون من الأمانة والبلديات التابعة، شملت معظم المنشآت التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير 1759 منشأة.

أمانة منطقة عسير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير وبلدياتها تنفّذ أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في عموم محافظات المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتأكّد من التزام جميع منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه تم تسجيل 2658 جولة ميدانية قام بها المراقبون من الأمانة والبلديات التابعة، شملت معظم المنشآت التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير 1759 منشأة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:06 PM

أمانة عسير وبلدياتها تنفّذ أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية

للتأكّد من التزام منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 2600 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في عموم محافظات المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للتأكّد من التزام جميع منافذ البيع بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أنه تم تسجيل 2658 جولة ميدانية قام بها المراقبون من الأمانة والبلديات التابعة، شملت معظم المنشآت التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير 1759 منشأة.

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