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انفجار ثانٍ في تونس يوقع عددًا من الضحايا والجرحى

وقع الأول قرب السفارة الفرنسية واستهدف سيارة شرطة

قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، إن انفجارًا ثانيًا وقوع في وسط العاصمة، مخلفًا عددًا من الجرحى.

واضافت: أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وتابعت: إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.
وقالت عدد من وكالات الأنباء إن الانفجار الثاني خلف قتيلاً وعددًا من الجرحى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، لفرانس برس: "أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة عند الساعة 10,50 (9,50 ت غ) مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين بدون أن يوقع قتلى".

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجار ثانٍ في تونس يوقع عددًا من الضحايا والجرحى
سبق

قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، إن انفجارًا ثانيًا وقوع في وسط العاصمة، مخلفًا عددًا من الجرحى.

واضافت: أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وتابعت: إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.
وقالت عدد من وكالات الأنباء إن الانفجار الثاني خلف قتيلاً وعددًا من الجرحى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، لفرانس برس: "أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة عند الساعة 10,50 (9,50 ت غ) مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين بدون أن يوقع قتلى".

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:27 PM

انفجار ثانٍ في تونس يوقع عددًا من الضحايا والجرحى

وقع الأول قرب السفارة الفرنسية واستهدف سيارة شرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، إن انفجارًا ثانيًا وقوع في وسط العاصمة، مخلفًا عددًا من الجرحى.

واضافت: أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وتابعت: إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.
وقالت عدد من وكالات الأنباء إن الانفجار الثاني خلف قتيلاً وعددًا من الجرحى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، لفرانس برس: "أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة عند الساعة 10,50 (9,50 ت غ) مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين بدون أن يوقع قتلى".

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