النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم

السفير والقنصل أكّدا عُمق علاقات البلدين وأشادا بمساهمة الجالية

أقيم، صباح اليوم الجمعة ١٤ أغسطس، حفل رفع العلم في القنصلية العامة الباكستانية بجدة وسفارة باكستان بالرياض؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ74 لجمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث حضر الحفل شريحةٌ مختلفة من الجالية الباكستانية المقيمة في جدة والرياض والمدن المجاورة لها.

وفي بداية الحفل، رحّب سفير باكستان لدى المملكة العربية السعودية راجا علي إعجاز، والقنصل العام الباكستاني بجدة خالد ماجد، بالضيوف.. وسلّطا الضوء أثناء كلمتهما بهذه المناسبة على أهمية هذا اليوم، وأكدا أهمية ومكانة باكستان الإقليمية والعالمية بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي والاستراتيجي ومواردها البشرية والطبيعية الغنية.

وشددا على أن حكومة باكستان تدرك التحديات الحالية التي يواجهها البلد، وقد اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وأكد السفير والقنصل العام، أنه يتم الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام للتعبير عن التضامن مع الأشقاء الكشميريين، وأن باكستان تقف إلى جانبهم وستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي والدبلوماسي لنضالهم العادل؛ من أجل تقرير المصير.

وتحدّث الدبلوماسيان عن العلاقات الباكستانية القوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشادا بمساهمة الجالية الباكستانية في تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية، وأشارا إلى أنه نظرًا للقيود ومراعاة التدابير المحلية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بسبب حالة COVID-19؛ تم الاحتفال بالمناسبة بالمحافظة على مستوى المشاركة بالحد الأدنى.

باكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم
سبق

أقيم، صباح اليوم الجمعة ١٤ أغسطس، حفل رفع العلم في القنصلية العامة الباكستانية بجدة وسفارة باكستان بالرياض؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ74 لجمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث حضر الحفل شريحةٌ مختلفة من الجالية الباكستانية المقيمة في جدة والرياض والمدن المجاورة لها.

وفي بداية الحفل، رحّب سفير باكستان لدى المملكة العربية السعودية راجا علي إعجاز، والقنصل العام الباكستاني بجدة خالد ماجد، بالضيوف.. وسلّطا الضوء أثناء كلمتهما بهذه المناسبة على أهمية هذا اليوم، وأكدا أهمية ومكانة باكستان الإقليمية والعالمية بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي والاستراتيجي ومواردها البشرية والطبيعية الغنية.

وشددا على أن حكومة باكستان تدرك التحديات الحالية التي يواجهها البلد، وقد اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وأكد السفير والقنصل العام، أنه يتم الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام للتعبير عن التضامن مع الأشقاء الكشميريين، وأن باكستان تقف إلى جانبهم وستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي والدبلوماسي لنضالهم العادل؛ من أجل تقرير المصير.

وتحدّث الدبلوماسيان عن العلاقات الباكستانية القوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشادا بمساهمة الجالية الباكستانية في تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية، وأشارا إلى أنه نظرًا للقيود ومراعاة التدابير المحلية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بسبب حالة COVID-19؛ تم الاحتفال بالمناسبة بالمحافظة على مستوى المشاركة بالحد الأدنى.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:33 PM

هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم

السفير والقنصل أكّدا عُمق علاقات البلدين وأشادا بمساهمة الجالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
6
2,261

أقيم، صباح اليوم الجمعة ١٤ أغسطس، حفل رفع العلم في القنصلية العامة الباكستانية بجدة وسفارة باكستان بالرياض؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ74 لجمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث حضر الحفل شريحةٌ مختلفة من الجالية الباكستانية المقيمة في جدة والرياض والمدن المجاورة لها.

وفي بداية الحفل، رحّب سفير باكستان لدى المملكة العربية السعودية راجا علي إعجاز، والقنصل العام الباكستاني بجدة خالد ماجد، بالضيوف.. وسلّطا الضوء أثناء كلمتهما بهذه المناسبة على أهمية هذا اليوم، وأكدا أهمية ومكانة باكستان الإقليمية والعالمية بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي والاستراتيجي ومواردها البشرية والطبيعية الغنية.

وشددا على أن حكومة باكستان تدرك التحديات الحالية التي يواجهها البلد، وقد اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وأكد السفير والقنصل العام، أنه يتم الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام للتعبير عن التضامن مع الأشقاء الكشميريين، وأن باكستان تقف إلى جانبهم وستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي والدبلوماسي لنضالهم العادل؛ من أجل تقرير المصير.

وتحدّث الدبلوماسيان عن العلاقات الباكستانية القوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشادا بمساهمة الجالية الباكستانية في تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية، وأشارا إلى أنه نظرًا للقيود ومراعاة التدابير المحلية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بسبب حالة COVID-19؛ تم الاحتفال بالمناسبة بالمحافظة على مستوى المشاركة بالحد الأدنى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,256
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,648

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة