النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان

ستة من المصابين الجدد وصلوا قادمين من سوريا عبر قطر

سجّلت باكستان، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، اليوم، أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر؛ بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.

وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.

من جهة أخرى، أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخروجه من المستشفى.

باكستان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان
سبق

سجّلت باكستان، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، اليوم، أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر؛ بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.

وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.

من جهة أخرى، أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخروجه من المستشفى.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:45 AM

تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان

ستة من المصابين الجدد وصلوا قادمين من سوريا عبر قطر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
522

سجّلت باكستان، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، اليوم، أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر؛ بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.

وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.

من جهة أخرى، أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخروجه من المستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,109
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,216
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,282

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة