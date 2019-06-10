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إعلان قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 16 شوال

ضمّت مرشحاً واحداً لكل من منصبي الرئيس ونائبه مقابل 9 لعضوية مجلس الإدارة

تعلن في الـ16 من شوال الجاري قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم "الدورة الرابعة"، التي ضمت مرشحاً واحداً لكل من منصبي الرئيس ونائبه مقابل 9 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وضمّت القائمة الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد ياسر المسحل، فيما ضمّت القائمة لمنصب نائب الرئيس خالد الثبيتي، فيما ضمّت قائمة الأعضاء كلاً من: أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، وخالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، وعبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات أعلنت عن البرنامج الزمني للانتخابات يوم 5 مايو الماضي بداية من فتح باب الترشح لمنصبي الرئيس والنائب والعضوية وفحص قوائم المترشحين ثم إعلانها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعلان قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 16 شوال
سبق

تعلن في الـ16 من شوال الجاري قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم "الدورة الرابعة"، التي ضمت مرشحاً واحداً لكل من منصبي الرئيس ونائبه مقابل 9 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وضمّت القائمة الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد ياسر المسحل، فيما ضمّت القائمة لمنصب نائب الرئيس خالد الثبيتي، فيما ضمّت قائمة الأعضاء كلاً من: أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، وخالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، وعبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات أعلنت عن البرنامج الزمني للانتخابات يوم 5 مايو الماضي بداية من فتح باب الترشح لمنصبي الرئيس والنائب والعضوية وفحص قوائم المترشحين ثم إعلانها.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:45 PM

إعلان قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 16 شوال

ضمّت مرشحاً واحداً لكل من منصبي الرئيس ونائبه مقابل 9 لعضوية مجلس الإدارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعلن في الـ16 من شوال الجاري قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم "الدورة الرابعة"، التي ضمت مرشحاً واحداً لكل من منصبي الرئيس ونائبه مقابل 9 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وضمّت القائمة الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد ياسر المسحل، فيما ضمّت القائمة لمنصب نائب الرئيس خالد الثبيتي، فيما ضمّت قائمة الأعضاء كلاً من: أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، وخالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، وعبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات أعلنت عن البرنامج الزمني للانتخابات يوم 5 مايو الماضي بداية من فتح باب الترشح لمنصبي الرئيس والنائب والعضوية وفحص قوائم المترشحين ثم إعلانها.

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