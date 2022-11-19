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تمديد مهرجان الزهور بمحافظة القطيف إلى السبت المقبل

بتوجيه أمير الشرقية.. وبعد الإقبال الكبير والحضور الكثيف

بتوجيه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أعلنت بلدية القطيف تمديد فعاليات مهرجان الزهور الأول بالمحافظة حتى السبت المقبل؛ نظراً للإقبال الكبير والحضور الكثيف لفعاليات الملتقى.

وكانت بلدية محافظة القطيف قد أطلقت مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف يوم الخميس الماضي، وبلغت عدد شتلات الورود المنفذة قرابة مليون شتلة، إضافةً لفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، في منطقة وسط العوامية، التي شهدت مشروعاً تطويرياً شاملاً، يضم ساحة احتفالات، وسوقاً شعبية، وقاعات متعددة الأغراض.

شمل المهرجان فعاليات صحية ورياضية متنوعة، شارك فيها عدد من الأهالي، وزوار المنطقة.

يذكر أن المهرجان يعد الأول على مستوى المحافظة، وشهد مشاركة واسعة، وإقبالاً من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيارات عدد من طلبة المدارس والكليات في المنطقة، ويضم المهرجان أركانًا لجهات حكومية وغير ربحية وأركانًا للأسر المنتجة.

بلدية القطيف تمديد مهرجان الزهور محافظة القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد مهرجان الزهور بمحافظة القطيف إلى السبت المقبل
سبق

بتوجيه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أعلنت بلدية القطيف تمديد فعاليات مهرجان الزهور الأول بالمحافظة حتى السبت المقبل؛ نظراً للإقبال الكبير والحضور الكثيف لفعاليات الملتقى.

وكانت بلدية محافظة القطيف قد أطلقت مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف يوم الخميس الماضي، وبلغت عدد شتلات الورود المنفذة قرابة مليون شتلة، إضافةً لفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، في منطقة وسط العوامية، التي شهدت مشروعاً تطويرياً شاملاً، يضم ساحة احتفالات، وسوقاً شعبية، وقاعات متعددة الأغراض.

شمل المهرجان فعاليات صحية ورياضية متنوعة، شارك فيها عدد من الأهالي، وزوار المنطقة.

يذكر أن المهرجان يعد الأول على مستوى المحافظة، وشهد مشاركة واسعة، وإقبالاً من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيارات عدد من طلبة المدارس والكليات في المنطقة، ويضم المهرجان أركانًا لجهات حكومية وغير ربحية وأركانًا للأسر المنتجة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
03:00 PM

تمديد مهرجان الزهور بمحافظة القطيف إلى السبت المقبل

بتوجيه أمير الشرقية.. وبعد الإقبال الكبير والحضور الكثيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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بتوجيه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أعلنت بلدية القطيف تمديد فعاليات مهرجان الزهور الأول بالمحافظة حتى السبت المقبل؛ نظراً للإقبال الكبير والحضور الكثيف لفعاليات الملتقى.

وكانت بلدية محافظة القطيف قد أطلقت مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف يوم الخميس الماضي، وبلغت عدد شتلات الورود المنفذة قرابة مليون شتلة، إضافةً لفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، في منطقة وسط العوامية، التي شهدت مشروعاً تطويرياً شاملاً، يضم ساحة احتفالات، وسوقاً شعبية، وقاعات متعددة الأغراض.

شمل المهرجان فعاليات صحية ورياضية متنوعة، شارك فيها عدد من الأهالي، وزوار المنطقة.

يذكر أن المهرجان يعد الأول على مستوى المحافظة، وشهد مشاركة واسعة، وإقبالاً من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيارات عدد من طلبة المدارس والكليات في المنطقة، ويضم المهرجان أركانًا لجهات حكومية وغير ربحية وأركانًا للأسر المنتجة.

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