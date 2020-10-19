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تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

منافسات محلية ساخنة في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم بالدوريات الأوروبية الكبرى، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

وجاء جدول مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة كالتالي:
الدوري الإنجليزي
- إيفرتون # وست هام يونايتد - الساعة 14:30.
- تشيلسي # نيوكاسل يونايتد - الساعة الخامسة مساء.
- ليستر سيتي # بيرنلي - الساعة الخامسة مساء.
- توتنهام هوتسبير # واتفورد - الساعة الخامسة مساء.
- كريستال بالاس # مانشستر سيتي - الساعة 19:30.

الدوري الإسباني
- إيبار # برشلونة - الساعة الثانية بعد الظهر.
- أتلتيكو مدريد # فالنسيا - الساعة الخامسة مساء.
- ريال مايوركا # ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء.


الدوري الإيطالي
- لاتسيو # أتلانتا - الساعة الرابعة مساء.
- نابولي # هيلاس فيرونا - الساعة السابعة مساء.
- يوفنتوس # بولونيا - الساعة 21:45.

الدوري الألماني
- أوغسبورج # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.
- لايبزيغ # فولفسبورغ - الساعة 16:30.
- بوروسيا دورتموند # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.

الدوريات الأوروبية الكبرى كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
سبق

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم بالدوريات الأوروبية الكبرى، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

وجاء جدول مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة كالتالي:
الدوري الإنجليزي
- إيفرتون # وست هام يونايتد - الساعة 14:30.
- تشيلسي # نيوكاسل يونايتد - الساعة الخامسة مساء.
- ليستر سيتي # بيرنلي - الساعة الخامسة مساء.
- توتنهام هوتسبير # واتفورد - الساعة الخامسة مساء.
- كريستال بالاس # مانشستر سيتي - الساعة 19:30.

الدوري الإسباني
- إيبار # برشلونة - الساعة الثانية بعد الظهر.
- أتلتيكو مدريد # فالنسيا - الساعة الخامسة مساء.
- ريال مايوركا # ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء.


الدوري الإيطالي
- لاتسيو # أتلانتا - الساعة الرابعة مساء.
- نابولي # هيلاس فيرونا - الساعة السابعة مساء.
- يوفنتوس # بولونيا - الساعة 21:45.

الدوري الألماني
- أوغسبورج # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.
- لايبزيغ # فولفسبورغ - الساعة 16:30.
- بوروسيا دورتموند # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
12:09 PM

تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

منافسات محلية ساخنة في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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107

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم بالدوريات الأوروبية الكبرى، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

وجاء جدول مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة كالتالي:
الدوري الإنجليزي
- إيفرتون # وست هام يونايتد - الساعة 14:30.
- تشيلسي # نيوكاسل يونايتد - الساعة الخامسة مساء.
- ليستر سيتي # بيرنلي - الساعة الخامسة مساء.
- توتنهام هوتسبير # واتفورد - الساعة الخامسة مساء.
- كريستال بالاس # مانشستر سيتي - الساعة 19:30.

الدوري الإسباني
- إيبار # برشلونة - الساعة الثانية بعد الظهر.
- أتلتيكو مدريد # فالنسيا - الساعة الخامسة مساء.
- ريال مايوركا # ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء.


الدوري الإيطالي
- لاتسيو # أتلانتا - الساعة الرابعة مساء.
- نابولي # هيلاس فيرونا - الساعة السابعة مساء.
- يوفنتوس # بولونيا - الساعة 21:45.

الدوري الألماني
- أوغسبورج # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.
- لايبزيغ # فولفسبورغ - الساعة 16:30.
- بوروسيا دورتموند # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.

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53.8 مليار

31 يوليو
35,299
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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32,912
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,011
6.7 مليار دولار

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