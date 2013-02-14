الانطلاق من نقاط متعددة.. كيف ستجتاح روسيا أوكرانيا؟

مدنيون أبرياء يقعون في مرمى النيران

تفيد أحدث المعلومات الاستخبارية الأمريكية إلى أن روسيا تواصل حشد القوات المحيطة بأوكرانيا استعداداً لعمل عسكري محتمل هذا الأسبوع.

وتعتقد الولايات المتحدة أن العمل العسكري الروسي، سيبدأ بهجمات جوية وصاروخية على البنية التحتية العسكرية الرئيسية، متضمنة المطارات والدفاع الجوي وأنظمة الإنذار المبكر.

ووفقاً لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في حديثه لشبكة "سي إن إن"، ستشمل الخطة الروسية بعد ذلك غزو أوكرانيا من نقاط متعددة في الشرق والشمال، بما في ذلك خطط لتطويق كييف في غضون يوم إلى يومين من بدء العمل العسكري.

وسيتبع الهجوم الجوي بعد ذلك كما ذكر "سوليفان" هجوم للقوات البرية تتحرك عبر الحدود الأوكرانية، حيث يمكن أن يقع مدنيون أبرياء في مرمى النيران أو يحاصرون في أماكن لا يمكنهم التحرك منها.

وترى الولايات المتحدة أيضاً، أن روسيا قد تحاول تنفيذ ما يسمى بهجوم وهمي زائف قبل القيام بعمل عسكري في محاولة لخلق تبرير لمزيد من الغزو.