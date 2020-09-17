تأجيل محادثات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين ليوم واحد

يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 1420 محتجزاً من الجانبين

تأجّلت محادثات تبادل الأسرى بين المتمردين الحوثيين وممثّلين عن الحكومة اليمنية، ليوم واحد، بعدما كان من المفترض أن تنطلق اليوم (الخميس) في إحدى المدن السويسرية، بحسب ما ذكر عضو في الوفد الحكومي.

وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "هناك أعضاء في الوفد الحكومي لم يصلوا بعد، ولذا فقد تقرّر تأجيل المحادثات حول تبادل الأسرى إلى الغد"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين عضو في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين الحكومية أنّه من المفترض الاتفاق على إطلاق سراح 900 من أسرى الحوثيين في مقابل نحو 520 من أسرى الحكومة.