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الصين: لا وفيات.. وتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تأكّدت إصابة أربع حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82971 شخصاً، فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

وأضافت، أنه تم تسجيل إصابتين محليتين في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، في حين لم تسجل أي إصابة في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة أن الحالتين الأخريين لمسافرين قادمين إلى الصين وتحديداً في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1711 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: لا وفيات.. وتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تأكّدت إصابة أربع حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82971 شخصاً، فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

وأضافت، أنه تم تسجيل إصابتين محليتين في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، في حين لم تسجل أي إصابة في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة أن الحالتين الأخريين لمسافرين قادمين إلى الصين وتحديداً في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1711 حالة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:53 PM

الصين: لا وفيات.. وتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تأكّدت إصابة أربع حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82971 شخصاً، فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

وأضافت، أنه تم تسجيل إصابتين محليتين في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، في حين لم تسجل أي إصابة في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة أن الحالتين الأخريين لمسافرين قادمين إلى الصين وتحديداً في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1711 حالة.

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