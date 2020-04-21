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قرار أممي بالإجماع يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكورونا بصورة عادلة

تَقَدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة يدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجماع أعضائها الـ193 اليوم، قرارًا يطالب بإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية لوباء كوفيد-19، ويؤكد الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية.

والقرار الذي تقدمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية، يتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس كورونا المستجد، ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق؛ بما في ذلك مع القطاع الخاص.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19.

ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف متاحًا لجميع المحتاجين إليه؛ ولا سيما البلدان النامية.

فيروس كورونا الجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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قرار أممي بالإجماع يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكورونا بصورة عادلة
سبق

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجماع أعضائها الـ193 اليوم، قرارًا يطالب بإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية لوباء كوفيد-19، ويؤكد الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية.

والقرار الذي تقدمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية، يتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس كورونا المستجد، ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق؛ بما في ذلك مع القطاع الخاص.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19.

ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف متاحًا لجميع المحتاجين إليه؛ ولا سيما البلدان النامية.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:21 AM

قرار أممي بالإجماع يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكورونا بصورة عادلة

تَقَدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة يدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجماع أعضائها الـ193 اليوم، قرارًا يطالب بإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية لوباء كوفيد-19، ويؤكد الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية.

والقرار الذي تقدمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية، يتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس كورونا المستجد، ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق؛ بما في ذلك مع القطاع الخاص.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19.

ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف متاحًا لجميع المحتاجين إليه؛ ولا سيما البلدان النامية.

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