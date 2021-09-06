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فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

بيان لـ"الداخلية المصرية" يكشف حقيقة ما حدث

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة وتفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض صفحات موقع "فيسبوك"، متضمناً قيام عدد من الأشخاص باصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، شمالي شرق العاصمة القاهرة.

وحسب موقع "الحرة"، كانت صفحة "الإسماعيلية" على "فيسبوك" قد نشرت فيديو، السبت، مطالبةً الشرطة بالتحقيق فيه، حيث يتضمّن بعض الأشخاص وهم يعتدون بالضرب على شاب وصفوه بأنه "حرامي"، وقالوا إنهم سيسلمونه لقسم الشرطة، وأجبروه على ركوب دراجة نارية تخصهم.

واليوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بالفحص تبين قيام عامل وأشقاؤه بالإمساك بأحد الأشخاص، وهو عاطل، مقيم بدائرة القسم، له سوابق حوادث جنائية، وذلك بعد قيام العاطل بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل".

وأضاف بيان الوزارة أنه "أثناء اصطحاب العامل وأشقائه له لتسليمه لقسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية فرّ هارباً منهم".

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت مجدداً بالقبض على المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه السرقة، وأرشد عن مكان المسروقات حيث تم ضبط الهاتف المحمول.

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فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس
سبق

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة وتفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض صفحات موقع "فيسبوك"، متضمناً قيام عدد من الأشخاص باصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، شمالي شرق العاصمة القاهرة.

وحسب موقع "الحرة"، كانت صفحة "الإسماعيلية" على "فيسبوك" قد نشرت فيديو، السبت، مطالبةً الشرطة بالتحقيق فيه، حيث يتضمّن بعض الأشخاص وهم يعتدون بالضرب على شاب وصفوه بأنه "حرامي"، وقالوا إنهم سيسلمونه لقسم الشرطة، وأجبروه على ركوب دراجة نارية تخصهم.

واليوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بالفحص تبين قيام عامل وأشقاؤه بالإمساك بأحد الأشخاص، وهو عاطل، مقيم بدائرة القسم، له سوابق حوادث جنائية، وذلك بعد قيام العاطل بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل".

وأضاف بيان الوزارة أنه "أثناء اصطحاب العامل وأشقائه له لتسليمه لقسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية فرّ هارباً منهم".

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت مجدداً بالقبض على المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه السرقة، وأرشد عن مكان المسروقات حيث تم ضبط الهاتف المحمول.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:20 PM

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

بيان لـ"الداخلية المصرية" يكشف حقيقة ما حدث

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
7,687

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة وتفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض صفحات موقع "فيسبوك"، متضمناً قيام عدد من الأشخاص باصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، شمالي شرق العاصمة القاهرة.

وحسب موقع "الحرة"، كانت صفحة "الإسماعيلية" على "فيسبوك" قد نشرت فيديو، السبت، مطالبةً الشرطة بالتحقيق فيه، حيث يتضمّن بعض الأشخاص وهم يعتدون بالضرب على شاب وصفوه بأنه "حرامي"، وقالوا إنهم سيسلمونه لقسم الشرطة، وأجبروه على ركوب دراجة نارية تخصهم.

واليوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بالفحص تبين قيام عامل وأشقاؤه بالإمساك بأحد الأشخاص، وهو عاطل، مقيم بدائرة القسم، له سوابق حوادث جنائية، وذلك بعد قيام العاطل بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل".

وأضاف بيان الوزارة أنه "أثناء اصطحاب العامل وأشقائه له لتسليمه لقسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية فرّ هارباً منهم".

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت مجدداً بالقبض على المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه السرقة، وأرشد عن مكان المسروقات حيث تم ضبط الهاتف المحمول.

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