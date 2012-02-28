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"أمين العاصمة المقدسة" يستقبل المهنئين: مكتبي مفتوح للجميع

القويحص" عبّر عن اعتزازه بالثقة الملكية متمنياً التوفيق في خدمة الوطن

أعرب أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خلال استقباله اليوم منسوبي الأمانة، عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، بتعيينه أميناً للعاصمة المقدسة.

وسأل "القويحص" الله العون على أداء الواجب، وأن يكلل المساعي لخدمة الوطن وأبنائه في جميع المجالات، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذه المدينة المقدسة التي تحظى بعناية بالغة من قبل ولاة الأمر حفظهم الله .

وكان "القويحص" قد استقبل، صباح اليوم، بمكتبه، المسؤولين وقياديي الأمانة وعدداً من منسوبيها، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة .

وعبّر عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وهي تنعم بالخير والبركات.

وأضاف، خلال تهنئته من قبل موظفي الأمانة اليوم بالثقة الملكية، أن مكتبه مفتوح للجميع، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد سيكون له دور كبير في نجاح وتطوير ما تقدمه الأمانة من خدمات.

وقال "القويحص": نسعد بكل مشورة ونسأل الله العون والتوفيق للجميع على أداء هذا الواجب الذي أنيط بنا في هذه البقعة الطاهرة .

ونوّه بأهمية الاستمرار في تطوير أعمال الأمانة وتحقيق الجودة في أدائها لخدمة المواطنين، مع ضرورة التركيز على تحقيق مبادرات الرؤية الوطنية 2030 وأهداف مدينتي 2018، وأهمية العمل على إنجاز المشاريع حسب الجداول الزمنية، شاكراً جميع منسوبي الأمانة على جهودهم المتميزة في أداء عملهم.

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"أمين العاصمة المقدسة" يستقبل المهنئين: مكتبي مفتوح للجميع
سبق

أعرب أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خلال استقباله اليوم منسوبي الأمانة، عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، بتعيينه أميناً للعاصمة المقدسة.

وسأل "القويحص" الله العون على أداء الواجب، وأن يكلل المساعي لخدمة الوطن وأبنائه في جميع المجالات، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذه المدينة المقدسة التي تحظى بعناية بالغة من قبل ولاة الأمر حفظهم الله .

وكان "القويحص" قد استقبل، صباح اليوم، بمكتبه، المسؤولين وقياديي الأمانة وعدداً من منسوبيها، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة .

وعبّر عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وهي تنعم بالخير والبركات.

وأضاف، خلال تهنئته من قبل موظفي الأمانة اليوم بالثقة الملكية، أن مكتبه مفتوح للجميع، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد سيكون له دور كبير في نجاح وتطوير ما تقدمه الأمانة من خدمات.

وقال "القويحص": نسعد بكل مشورة ونسأل الله العون والتوفيق للجميع على أداء هذا الواجب الذي أنيط بنا في هذه البقعة الطاهرة .

ونوّه بأهمية الاستمرار في تطوير أعمال الأمانة وتحقيق الجودة في أدائها لخدمة المواطنين، مع ضرورة التركيز على تحقيق مبادرات الرؤية الوطنية 2030 وأهداف مدينتي 2018، وأهمية العمل على إنجاز المشاريع حسب الجداول الزمنية، شاكراً جميع منسوبي الأمانة على جهودهم المتميزة في أداء عملهم.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:39 PM

"أمين العاصمة المقدسة" يستقبل المهنئين: مكتبي مفتوح للجميع

القويحص" عبّر عن اعتزازه بالثقة الملكية متمنياً التوفيق في خدمة الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعرب أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خلال استقباله اليوم منسوبي الأمانة، عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، بتعيينه أميناً للعاصمة المقدسة.

وسأل "القويحص" الله العون على أداء الواجب، وأن يكلل المساعي لخدمة الوطن وأبنائه في جميع المجالات، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذه المدينة المقدسة التي تحظى بعناية بالغة من قبل ولاة الأمر حفظهم الله .

وكان "القويحص" قد استقبل، صباح اليوم، بمكتبه، المسؤولين وقياديي الأمانة وعدداً من منسوبيها، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة .

وعبّر عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وهي تنعم بالخير والبركات.

وأضاف، خلال تهنئته من قبل موظفي الأمانة اليوم بالثقة الملكية، أن مكتبه مفتوح للجميع، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد سيكون له دور كبير في نجاح وتطوير ما تقدمه الأمانة من خدمات.

وقال "القويحص": نسعد بكل مشورة ونسأل الله العون والتوفيق للجميع على أداء هذا الواجب الذي أنيط بنا في هذه البقعة الطاهرة .

ونوّه بأهمية الاستمرار في تطوير أعمال الأمانة وتحقيق الجودة في أدائها لخدمة المواطنين، مع ضرورة التركيز على تحقيق مبادرات الرؤية الوطنية 2030 وأهداف مدينتي 2018، وأهمية العمل على إنجاز المشاريع حسب الجداول الزمنية، شاكراً جميع منسوبي الأمانة على جهودهم المتميزة في أداء عملهم.

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