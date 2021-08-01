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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مستشفى قيا العام" يدشن مبادرة لتطعيم منسوبي ومنسوبات التعليم بلقاح كورونا

تتم وفق التعليمات الصحية المعتمدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

دشّن مستشفى قيا التابع لصحة محافظة الطائف مبادرة بالتعاون مع مكتب التعليم بجنوب شرقي المحافظة؛ لإعطاء لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات التعليم التابعين للمكتب، وكذلك تطعيم الطلاب والطالبات من فئة 12 وحتى عمر 18 سنة عبر مسار مخصص بمركز اللقاح.

وبينت إدارة المستشفى أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن مبادرة التطعيم تتم وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا، ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدةً أن المملكة ممثلةً في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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"مستشفى قيا العام" يدشن مبادرة لتطعيم منسوبي ومنسوبات التعليم بلقاح كورونا
سبق

دشّن مستشفى قيا التابع لصحة محافظة الطائف مبادرة بالتعاون مع مكتب التعليم بجنوب شرقي المحافظة؛ لإعطاء لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات التعليم التابعين للمكتب، وكذلك تطعيم الطلاب والطالبات من فئة 12 وحتى عمر 18 سنة عبر مسار مخصص بمركز اللقاح.

وبينت إدارة المستشفى أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن مبادرة التطعيم تتم وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا، ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدةً أن المملكة ممثلةً في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
02:09 PM

"مستشفى قيا العام" يدشن مبادرة لتطعيم منسوبي ومنسوبات التعليم بلقاح كورونا

تتم وفق التعليمات الصحية المعتمدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشّن مستشفى قيا التابع لصحة محافظة الطائف مبادرة بالتعاون مع مكتب التعليم بجنوب شرقي المحافظة؛ لإعطاء لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات التعليم التابعين للمكتب، وكذلك تطعيم الطلاب والطالبات من فئة 12 وحتى عمر 18 سنة عبر مسار مخصص بمركز اللقاح.

وبينت إدارة المستشفى أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن مبادرة التطعيم تتم وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا، ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدةً أن المملكة ممثلةً في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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