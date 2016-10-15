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"ابن لبدة" يبحث مع مسؤولي شركات وطنية دعم "البن" والفرص الاستثمارية بـ"الداير"

الوفد زار عددًا من الأماكن السياحية والقلاع والحصون الأثرية

التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عددًا من المسؤولين بشركتي سابك والاتصالات السعودية، وعدد من الجمعيات التعاونية، ورجال الأعمال وفريق صناع السياحة، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة التابع لبلدية الداير.

وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الواعدة في المحافظة؛ كالفرص الزراعية والصناعية والسياحية والاستثمارية، ومناقشة كيفية تفعيل دور الشراكة المجتمعية للشركات الكبرى كسابك والاتصالات السعودية، وفريق صناع السياحة، في دعم زراعة البن، والتنمية في المحافظة، واستثمار الفرص الواعدة في هذا الجانب.

وبحث ممثلو الشركات مع محافظ الداير السبل المتاحة للمساهمة في تنمية زراعة البن، ودفع عجلة السياحة الريفية بالمحافظة، واستثمار ما تتميز به من مقومات فريدة، كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية، والقلاع الأثرية التاريخية، وناقش اللقاء إمكانية المشاركة في نسخة مهرجان البن القادمة.

وزار الوفد عددًا من الأماكن السياحية بالمحافظة، وتمت مشاهدة القلاع والحصون الأثرية، والتي تحتضنها محافظة الداير، والتي تعد أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية، والمهتمين بالزراعة والسياحة الريفية، والعمل الاجتماعي.

البن الداير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ابن لبدة" يبحث مع مسؤولي شركات وطنية دعم "البن" والفرص الاستثمارية بـ"الداير"
سبق

التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عددًا من المسؤولين بشركتي سابك والاتصالات السعودية، وعدد من الجمعيات التعاونية، ورجال الأعمال وفريق صناع السياحة، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة التابع لبلدية الداير.

وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الواعدة في المحافظة؛ كالفرص الزراعية والصناعية والسياحية والاستثمارية، ومناقشة كيفية تفعيل دور الشراكة المجتمعية للشركات الكبرى كسابك والاتصالات السعودية، وفريق صناع السياحة، في دعم زراعة البن، والتنمية في المحافظة، واستثمار الفرص الواعدة في هذا الجانب.

وبحث ممثلو الشركات مع محافظ الداير السبل المتاحة للمساهمة في تنمية زراعة البن، ودفع عجلة السياحة الريفية بالمحافظة، واستثمار ما تتميز به من مقومات فريدة، كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية، والقلاع الأثرية التاريخية، وناقش اللقاء إمكانية المشاركة في نسخة مهرجان البن القادمة.

وزار الوفد عددًا من الأماكن السياحية بالمحافظة، وتمت مشاهدة القلاع والحصون الأثرية، والتي تحتضنها محافظة الداير، والتي تعد أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية، والمهتمين بالزراعة والسياحة الريفية، والعمل الاجتماعي.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
04:42 PM

"ابن لبدة" يبحث مع مسؤولي شركات وطنية دعم "البن" والفرص الاستثمارية بـ"الداير"

الوفد زار عددًا من الأماكن السياحية والقلاع والحصون الأثرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عددًا من المسؤولين بشركتي سابك والاتصالات السعودية، وعدد من الجمعيات التعاونية، ورجال الأعمال وفريق صناع السياحة، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة التابع لبلدية الداير.

وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الواعدة في المحافظة؛ كالفرص الزراعية والصناعية والسياحية والاستثمارية، ومناقشة كيفية تفعيل دور الشراكة المجتمعية للشركات الكبرى كسابك والاتصالات السعودية، وفريق صناع السياحة، في دعم زراعة البن، والتنمية في المحافظة، واستثمار الفرص الواعدة في هذا الجانب.

وبحث ممثلو الشركات مع محافظ الداير السبل المتاحة للمساهمة في تنمية زراعة البن، ودفع عجلة السياحة الريفية بالمحافظة، واستثمار ما تتميز به من مقومات فريدة، كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية، والقلاع الأثرية التاريخية، وناقش اللقاء إمكانية المشاركة في نسخة مهرجان البن القادمة.

وزار الوفد عددًا من الأماكن السياحية بالمحافظة، وتمت مشاهدة القلاع والحصون الأثرية، والتي تحتضنها محافظة الداير، والتي تعد أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية، والمهتمين بالزراعة والسياحة الريفية، والعمل الاجتماعي.

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