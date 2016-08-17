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"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على الحدود الشمالية والجوف

تشمل "رفحاء وطريف وعرعر" و"القريات ودومة الجندل وسكاكا"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بخصوص منطقة الحدود الشمالية يفيد بنشاطٍ في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدنٍٍّ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": إن الإنذار يشمل "رفحاء وطريف وعرعر"، وبدأ في الساعة الثانية ظهر اليوم السبت ويستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متعلقًا بمنطقة الجوف؛ يفيد بنشاط في الرياح السطحية والأتربة المثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار: "القريات ودومة الجندل وسكاكا، وبدأ في الساعة الثانية من ظهر اليوم ويستمر إلى الساعة 18:00 من اليوم نفسه.

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"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على الحدود الشمالية والجوف
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بخصوص منطقة الحدود الشمالية يفيد بنشاطٍ في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدنٍٍّ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": إن الإنذار يشمل "رفحاء وطريف وعرعر"، وبدأ في الساعة الثانية ظهر اليوم السبت ويستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متعلقًا بمنطقة الجوف؛ يفيد بنشاط في الرياح السطحية والأتربة المثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار: "القريات ودومة الجندل وسكاكا، وبدأ في الساعة الثانية من ظهر اليوم ويستمر إلى الساعة 18:00 من اليوم نفسه.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
02:11 PM

"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على الحدود الشمالية والجوف

تشمل "رفحاء وطريف وعرعر" و"القريات ودومة الجندل وسكاكا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الحدود الشمالية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بخصوص منطقة الحدود الشمالية يفيد بنشاطٍ في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدنٍٍّ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد": إن الإنذار يشمل "رفحاء وطريف وعرعر"، وبدأ في الساعة الثانية ظهر اليوم السبت ويستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متعلقًا بمنطقة الجوف؛ يفيد بنشاط في الرياح السطحية والأتربة المثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار: "القريات ودومة الجندل وسكاكا، وبدأ في الساعة الثانية من ظهر اليوم ويستمر إلى الساعة 18:00 من اليوم نفسه.

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