النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألميرون: تنتظرنا مباراة مهمة .. سنكرر انتصارنا على شباب الأردن

قال المدير الفني لنادي الشباب خورخي ألميرون تنتظرنا الجمعة مباراة مهمة في بطولة كبيرة تعني لنا الكثير، انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.

وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام شباب الأردن ضمن إياب دور ثمن النهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتابع: نحن نمثل المملكة الكرة السعودية في هذا الاستحقاق، لذلك يجب علينا أن نقدم مستوى مميزًا، الشباب في مباراة الرياض كانت لديه فرص محققة لكنه لم يستفد منها لتسجيل أكثر من هدف.

وأضاف: سنواجه فريقًا قويًا وجيد الأداء، لكننا سنعمل على حجز بطاقة التأهل من الأردن، والفريق الأردني سيستغل عاملي الأرض والجمهور، نتيجة الرياض ليست مطمئنة بالنسبة لنا، لذلك سنبذل كل جهدنا للفوز، وفريق شباب الأردن منظم، ولعب مباراة جيدة في الذهاب.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون الفريق في أحسن أحواله، ويقدم اللاعبون أداءً مميزًا ويفوزون في المباراة، لكن أنا مدرب متعود على مثل هذه المباريات، كذلك لاعبو الشباب لهم خبرة كبيرة في مثل هذه الظروف.

ومن جانب آخر قال اللاعب سيبا إن جميع اللاعبين حريصون على تقديم أداء جيد لإسعاد الجماهير الشبابية، نسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بتاريخ نادي الشباب.

وأضاف: انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.

الشباب كأس محمد السادس للأندية الأبطال شباب الأردن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ألميرون: تنتظرنا مباراة مهمة .. سنكرر انتصارنا على شباب الأردن
سبق

قال المدير الفني لنادي الشباب خورخي ألميرون تنتظرنا الجمعة مباراة مهمة في بطولة كبيرة تعني لنا الكثير، انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.

وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام شباب الأردن ضمن إياب دور ثمن النهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتابع: نحن نمثل المملكة الكرة السعودية في هذا الاستحقاق، لذلك يجب علينا أن نقدم مستوى مميزًا، الشباب في مباراة الرياض كانت لديه فرص محققة لكنه لم يستفد منها لتسجيل أكثر من هدف.

وأضاف: سنواجه فريقًا قويًا وجيد الأداء، لكننا سنعمل على حجز بطاقة التأهل من الأردن، والفريق الأردني سيستغل عاملي الأرض والجمهور، نتيجة الرياض ليست مطمئنة بالنسبة لنا، لذلك سنبذل كل جهدنا للفوز، وفريق شباب الأردن منظم، ولعب مباراة جيدة في الذهاب.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون الفريق في أحسن أحواله، ويقدم اللاعبون أداءً مميزًا ويفوزون في المباراة، لكن أنا مدرب متعود على مثل هذه المباريات، كذلك لاعبو الشباب لهم خبرة كبيرة في مثل هذه الظروف.

ومن جانب آخر قال اللاعب سيبا إن جميع اللاعبين حريصون على تقديم أداء جيد لإسعاد الجماهير الشبابية، نسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بتاريخ نادي الشباب.

وأضاف: انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:40 PM

ألميرون: تنتظرنا مباراة مهمة .. سنكرر انتصارنا على شباب الأردن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
218

قال المدير الفني لنادي الشباب خورخي ألميرون تنتظرنا الجمعة مباراة مهمة في بطولة كبيرة تعني لنا الكثير، انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.

وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام شباب الأردن ضمن إياب دور ثمن النهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتابع: نحن نمثل المملكة الكرة السعودية في هذا الاستحقاق، لذلك يجب علينا أن نقدم مستوى مميزًا، الشباب في مباراة الرياض كانت لديه فرص محققة لكنه لم يستفد منها لتسجيل أكثر من هدف.

وأضاف: سنواجه فريقًا قويًا وجيد الأداء، لكننا سنعمل على حجز بطاقة التأهل من الأردن، والفريق الأردني سيستغل عاملي الأرض والجمهور، نتيجة الرياض ليست مطمئنة بالنسبة لنا، لذلك سنبذل كل جهدنا للفوز، وفريق شباب الأردن منظم، ولعب مباراة جيدة في الذهاب.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون الفريق في أحسن أحواله، ويقدم اللاعبون أداءً مميزًا ويفوزون في المباراة، لكن أنا مدرب متعود على مثل هذه المباريات، كذلك لاعبو الشباب لهم خبرة كبيرة في مثل هذه الظروف.

ومن جانب آخر قال اللاعب سيبا إن جميع اللاعبين حريصون على تقديم أداء جيد لإسعاد الجماهير الشبابية، نسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بتاريخ نادي الشباب.

وأضاف: انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,882
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,039
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,450
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,689

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة