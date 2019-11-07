ألميرون: تنتظرنا مباراة مهمة .. سنكرر انتصارنا على شباب الأردن

قال المدير الفني لنادي الشباب خورخي ألميرون تنتظرنا الجمعة مباراة مهمة في بطولة كبيرة تعني لنا الكثير، انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.

وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام شباب الأردن ضمن إياب دور ثمن النهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتابع: نحن نمثل المملكة الكرة السعودية في هذا الاستحقاق، لذلك يجب علينا أن نقدم مستوى مميزًا، الشباب في مباراة الرياض كانت لديه فرص محققة لكنه لم يستفد منها لتسجيل أكثر من هدف.

وأضاف: سنواجه فريقًا قويًا وجيد الأداء، لكننا سنعمل على حجز بطاقة التأهل من الأردن، والفريق الأردني سيستغل عاملي الأرض والجمهور، نتيجة الرياض ليست مطمئنة بالنسبة لنا، لذلك سنبذل كل جهدنا للفوز، وفريق شباب الأردن منظم، ولعب مباراة جيدة في الذهاب.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون الفريق في أحسن أحواله، ويقدم اللاعبون أداءً مميزًا ويفوزون في المباراة، لكن أنا مدرب متعود على مثل هذه المباريات، كذلك لاعبو الشباب لهم خبرة كبيرة في مثل هذه الظروف.

ومن جانب آخر قال اللاعب سيبا إن جميع اللاعبين حريصون على تقديم أداء جيد لإسعاد الجماهير الشبابية، نسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بتاريخ نادي الشباب.

وأضاف: انتهى شوط من المباراة في الرياض، وتبقى الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج إلى تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.