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لمعالجة التشوه البصري.. "الشؤون البلدية" تستهدف 15 مظهراً بمناطق المملكة

أزالت 41.120 لوحة دعائية مخالفة ورفعت 5.184 سيارة تالفة ومهملة

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في 17 أمانة، أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري خلال شهر مايو الماضي، مستهدفة 15 مظهراً في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إزالة 41.120 لوحة دعائية مخالفة، ولوحات وكتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 29.460 متر مربع، ورفع 5.184 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 1.415 موقعاً للباعة الجائلين.

وأضافت الوزارة أن الأمانات أزالت أيضاً 1.083 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وصناديق ومخيمات عشوائية، وكذلك 1.212 مظلة وهناجر مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء.

وأصلحت الفرق المختصة بالأمانات حفر شوارع بمساحة إجمالية تقدر بـ193.054 متراً مربعاً، وأرصفة متهالكة بطول 134.815 متراً، بالإضافة إلى إصلاح عدد 57.528 عمود إنارة، و4.693 لوحة أرقام مبانٍ ومسميات شوارع.

وأزالت الأمانات في مختلف المناطق والمحافظات مخلفات بناء وهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء تقدر بـ2.220.689 متراً مكعباً، وقامت أيضاً بمعالجة 20.304 حاويات نظافة داخل الأحياء.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنه تم تقليم وزراعة أشجار وورود في شوارع رئيسية وفرعية بإجمالي 891.004 أشجار، وكذلك إصلاح حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تبلغ 1.481.283 متراً مربعاً، وملاعب أطفال في حدائق وأماكن عامة بمساحة 33.398 متراً مربعاً.

ونوّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانات والعمل على المحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها على الفور؛ نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالأمانات أو عبر الرقم الموحد لمركز البلاغات البلدية 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمعالجة التشوه البصري.. "الشؤون البلدية" تستهدف 15 مظهراً بمناطق المملكة
سبق

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في 17 أمانة، أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري خلال شهر مايو الماضي، مستهدفة 15 مظهراً في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إزالة 41.120 لوحة دعائية مخالفة، ولوحات وكتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 29.460 متر مربع، ورفع 5.184 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 1.415 موقعاً للباعة الجائلين.

وأضافت الوزارة أن الأمانات أزالت أيضاً 1.083 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وصناديق ومخيمات عشوائية، وكذلك 1.212 مظلة وهناجر مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء.

وأصلحت الفرق المختصة بالأمانات حفر شوارع بمساحة إجمالية تقدر بـ193.054 متراً مربعاً، وأرصفة متهالكة بطول 134.815 متراً، بالإضافة إلى إصلاح عدد 57.528 عمود إنارة، و4.693 لوحة أرقام مبانٍ ومسميات شوارع.

وأزالت الأمانات في مختلف المناطق والمحافظات مخلفات بناء وهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء تقدر بـ2.220.689 متراً مكعباً، وقامت أيضاً بمعالجة 20.304 حاويات نظافة داخل الأحياء.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنه تم تقليم وزراعة أشجار وورود في شوارع رئيسية وفرعية بإجمالي 891.004 أشجار، وكذلك إصلاح حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تبلغ 1.481.283 متراً مربعاً، وملاعب أطفال في حدائق وأماكن عامة بمساحة 33.398 متراً مربعاً.

ونوّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانات والعمل على المحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها على الفور؛ نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالأمانات أو عبر الرقم الموحد لمركز البلاغات البلدية 940.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
03:23 PM

لمعالجة التشوه البصري.. "الشؤون البلدية" تستهدف 15 مظهراً بمناطق المملكة

أزالت 41.120 لوحة دعائية مخالفة ورفعت 5.184 سيارة تالفة ومهملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في 17 أمانة، أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري خلال شهر مايو الماضي، مستهدفة 15 مظهراً في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إزالة 41.120 لوحة دعائية مخالفة، ولوحات وكتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 29.460 متر مربع، ورفع 5.184 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 1.415 موقعاً للباعة الجائلين.

وأضافت الوزارة أن الأمانات أزالت أيضاً 1.083 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وصناديق ومخيمات عشوائية، وكذلك 1.212 مظلة وهناجر مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء.

وأصلحت الفرق المختصة بالأمانات حفر شوارع بمساحة إجمالية تقدر بـ193.054 متراً مربعاً، وأرصفة متهالكة بطول 134.815 متراً، بالإضافة إلى إصلاح عدد 57.528 عمود إنارة، و4.693 لوحة أرقام مبانٍ ومسميات شوارع.

وأزالت الأمانات في مختلف المناطق والمحافظات مخلفات بناء وهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء تقدر بـ2.220.689 متراً مكعباً، وقامت أيضاً بمعالجة 20.304 حاويات نظافة داخل الأحياء.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنه تم تقليم وزراعة أشجار وورود في شوارع رئيسية وفرعية بإجمالي 891.004 أشجار، وكذلك إصلاح حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تبلغ 1.481.283 متراً مربعاً، وملاعب أطفال في حدائق وأماكن عامة بمساحة 33.398 متراً مربعاً.

ونوّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانات والعمل على المحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها على الفور؛ نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالأمانات أو عبر الرقم الموحد لمركز البلاغات البلدية 940.

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