تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر وخيبر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-10
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر وخيبر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:35 PM
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر وخيبر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.