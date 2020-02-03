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يسير على ظهر سلحفاة.. مَطالب بإنجاز استبدال صبات طريق "الشرائع- مكة"

مشروع بدأ قبل أشهر وتَسبب في ازدحام مروري للقادمين من مكة باتجاه الشرق

تَسبب مشروع استبدال الصبات الخرسانية على طريق "الشرائع- مكة"، في ازدحام كثيف للمركبات؛ خاصةً أوقات الذروة، وسط مطالبات من مرتادي الطريق، بالإسراع في وتيرة العمل.

وقد شرعت الجهة المختصة في تنفيذ مشروع استبدال الصبات الخرسانية في طريق "الشرائع- مكة" منذ أشهر؛ في حين لا يزال المشروع يسير على ظهر سلحفاة؛ مما تَسبب في ازدحام مروري خاصة للقادمين من مكة باتجاه الشرائع والطائف؛ على حد شكوى سالكي الطريق.

وأشار مواطنون إلى أن المشروع لا يتطلب كل هذه الفترة؛ حيث كان بالإمكان الانتهاء منه في وقت وجيز؛ فضلًا عن أهمية الطريق الذي يُعتبر شريانًا للربط بين أحياء الشرائع وقرى شرق مكة، مع العاصمة المقدسة.

وطالَبَ مرتادو الطريق، الجهات المختصة والمنفّذة للمشروع، بضرورة الإسراع في وتيرة العمل وإنجازه؛ نظرًا للازدحام الشديد في تلك المنطقة بالتحديد بالقرب من كوبري المعيصم، الذي هو الآخر لا تزال أعمال الإنشاء قائمة فيه حتى الآن.

الصبات الخرسانية طريق الشرائع مكة بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يسير على ظهر سلحفاة.. مَطالب بإنجاز استبدال صبات طريق "الشرائع- مكة"
سبق

تَسبب مشروع استبدال الصبات الخرسانية على طريق "الشرائع- مكة"، في ازدحام كثيف للمركبات؛ خاصةً أوقات الذروة، وسط مطالبات من مرتادي الطريق، بالإسراع في وتيرة العمل.

وقد شرعت الجهة المختصة في تنفيذ مشروع استبدال الصبات الخرسانية في طريق "الشرائع- مكة" منذ أشهر؛ في حين لا يزال المشروع يسير على ظهر سلحفاة؛ مما تَسبب في ازدحام مروري خاصة للقادمين من مكة باتجاه الشرائع والطائف؛ على حد شكوى سالكي الطريق.

وأشار مواطنون إلى أن المشروع لا يتطلب كل هذه الفترة؛ حيث كان بالإمكان الانتهاء منه في وقت وجيز؛ فضلًا عن أهمية الطريق الذي يُعتبر شريانًا للربط بين أحياء الشرائع وقرى شرق مكة، مع العاصمة المقدسة.

وطالَبَ مرتادو الطريق، الجهات المختصة والمنفّذة للمشروع، بضرورة الإسراع في وتيرة العمل وإنجازه؛ نظرًا للازدحام الشديد في تلك المنطقة بالتحديد بالقرب من كوبري المعيصم، الذي هو الآخر لا تزال أعمال الإنشاء قائمة فيه حتى الآن.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
01:43 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
05:28 PM

يسير على ظهر سلحفاة.. مَطالب بإنجاز استبدال صبات طريق "الشرائع- مكة"

مشروع بدأ قبل أشهر وتَسبب في ازدحام مروري للقادمين من مكة باتجاه الشرق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
6,157

تَسبب مشروع استبدال الصبات الخرسانية على طريق "الشرائع- مكة"، في ازدحام كثيف للمركبات؛ خاصةً أوقات الذروة، وسط مطالبات من مرتادي الطريق، بالإسراع في وتيرة العمل.

وقد شرعت الجهة المختصة في تنفيذ مشروع استبدال الصبات الخرسانية في طريق "الشرائع- مكة" منذ أشهر؛ في حين لا يزال المشروع يسير على ظهر سلحفاة؛ مما تَسبب في ازدحام مروري خاصة للقادمين من مكة باتجاه الشرائع والطائف؛ على حد شكوى سالكي الطريق.

وأشار مواطنون إلى أن المشروع لا يتطلب كل هذه الفترة؛ حيث كان بالإمكان الانتهاء منه في وقت وجيز؛ فضلًا عن أهمية الطريق الذي يُعتبر شريانًا للربط بين أحياء الشرائع وقرى شرق مكة، مع العاصمة المقدسة.

وطالَبَ مرتادو الطريق، الجهات المختصة والمنفّذة للمشروع، بضرورة الإسراع في وتيرة العمل وإنجازه؛ نظرًا للازدحام الشديد في تلك المنطقة بالتحديد بالقرب من كوبري المعيصم، الذي هو الآخر لا تزال أعمال الإنشاء قائمة فيه حتى الآن.

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