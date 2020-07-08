الكويت تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 52.007 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة.
سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 52.007 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة.الكويت فيروس كورونا الجديد
سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 52.007 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة.
سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 52.007 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة.