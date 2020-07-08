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الكويت تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 52.007

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 52.007 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 52.007 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
12:06 PM

الكويت تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 52.007

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 52.007 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة.

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