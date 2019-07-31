رئيس بلدية حبونا يكرِّم رئيس الخدمات ومساعده

كرَّم رئيس بلدية محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران صالح حسن آل عمر، ورئيس المجلس دواس آل عامر، كلاً من رئيس قسم الخدمات بالبلدية سالم آل بحري، ومساعده علي سالم آل سعد.

ويأتي التكريم تقديرًا لما يبذلانه من جهود في أداء كل الأعمال التي تسند لهما، ولاهتمامهما ومتابعتهما المستمرة في الإصحاح البيئي والرقابة على المحال والمطاعم والأسواق لما فيه تقديم أفضل الخدمات للموطن والمقيم.