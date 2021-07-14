في أولى ودياته.. الشباب يضرب أوروبا بالثمانية
دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى ودياته في معسكر الخارجي في إسبانيا بثمانية أهداف نظيفة أمام فريق أوروبا، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وجاءت أهداف الشباب عن طريق ايغالو "هدفين" وسيبا وايغور ومهند عسيري "هدفين" ونواف العابد وعبد الله الجوعي.
في أولى ودياته.. الشباب يضرب أوروبا بالثمانية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-14
دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى ودياته في معسكر الخارجي في إسبانيا بثمانية أهداف نظيفة أمام فريق أوروبا، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وجاءت أهداف الشباب عن طريق ايغالو "هدفين" وسيبا وايغور ومهند عسيري "هدفين" ونواف العابد وعبد الله الجوعي.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:29 PM
في أولى ودياته.. الشباب يضرب أوروبا بالثمانية
دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى ودياته في معسكر الخارجي في إسبانيا بثمانية أهداف نظيفة أمام فريق أوروبا، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وجاءت أهداف الشباب عن طريق ايغالو "هدفين" وسيبا وايغور ومهند عسيري "هدفين" ونواف العابد وعبد الله الجوعي.