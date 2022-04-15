النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

البحرين تعلن 143 إصابة جديدة بـ"كورونا".. تخطت الألف حالة قائمة

إجمالي حالات التعافي 663 شخصاً بعد تماثل 15 شخصاً للشفاء

أفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 143 إصابة جديدة بـ"كورونا"، فيما سجلت 15 حالة تعافٍ إضافية.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، يصبح إجمالي عدد الحالات القائمة 1001، وإجمالي عدد حالات التعافي 663 شخصاً.

ويوجد في العناية المركزة حتى الآن ثلاث حالات فيما توجد 998 حالة مستقرة، بينما أجرت الوزارة 726547 فحصاً طبياً حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرين تعلن 143 إصابة جديدة بـ"كورونا".. تخطت الألف حالة قائمة
سبق

أفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 143 إصابة جديدة بـ"كورونا"، فيما سجلت 15 حالة تعافٍ إضافية.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، يصبح إجمالي عدد الحالات القائمة 1001، وإجمالي عدد حالات التعافي 663 شخصاً.

ويوجد في العناية المركزة حتى الآن ثلاث حالات فيما توجد 998 حالة مستقرة، بينما أجرت الوزارة 726547 فحصاً طبياً حتى الآن.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
04:04 PM

البحرين تعلن 143 إصابة جديدة بـ"كورونا".. تخطت الألف حالة قائمة

إجمالي حالات التعافي 663 شخصاً بعد تماثل 15 شخصاً للشفاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,107

أفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 143 إصابة جديدة بـ"كورونا"، فيما سجلت 15 حالة تعافٍ إضافية.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، يصبح إجمالي عدد الحالات القائمة 1001، وإجمالي عدد حالات التعافي 663 شخصاً.

ويوجد في العناية المركزة حتى الآن ثلاث حالات فيما توجد 998 حالة مستقرة، بينما أجرت الوزارة 726547 فحصاً طبياً حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,244
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,104
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,292

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة