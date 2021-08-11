الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب

في معارك انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع بمحيط منطقة "ملبودة"

حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.