النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب

في معارك انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع بمحيط منطقة "ملبودة"

حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب
سبق

حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:21 AM

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب

في معارك انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع بمحيط منطقة "ملبودة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
259

حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,621
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,319
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,275

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة