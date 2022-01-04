النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرويلي" يزور كلية الدفاع الوطني ودار الأوبرا بسلطنة عمان

تجوّل في المتحف الوطني واستمع لشرح موجز حول أهميته

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، اليوم، كلية الدفاع الوطني بمسقط، في إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان.

وكان في استقباله العميد الركن ناصر بن راشد الكلباني آمر الكلية، حيث استمع الفريق "الرويلي" إلى إيجاز عن الكلية، وما تحويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية.

واطّلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة، وما تحويه من قاعات متنوعة صُممت وفق أحدث المواصفات وزُودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية متعددة الأغراض.

كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية بمسقط، مستمعًا خلال الزيارة لشرح موجز عن المتحف الذي بُني على مساحة 13700‏‏ متر مربع، والذي يُعدّ مشروعًا تاريخيًّا يهدف إلى نشر حضارة عُمان الضاربة في القِدم والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون السلطنة.

واستمع خلال زيارته لدار الأوبرا السلطانية بمسقط إلى شرح موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها التي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية.

وتعرّف "الرويلي"، خلال جولته، على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة.

وغادر رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له، مسقط اليوم، بعد زيارة رسمية لسلطنة عُمان استغرقت عدة أيام، وكان في وداعه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة المملكة بمسقط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرويلي" يزور كلية الدفاع الوطني ودار الأوبرا بسلطنة عمان
سبق

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، اليوم، كلية الدفاع الوطني بمسقط، في إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان.

وكان في استقباله العميد الركن ناصر بن راشد الكلباني آمر الكلية، حيث استمع الفريق "الرويلي" إلى إيجاز عن الكلية، وما تحويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية.

واطّلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة، وما تحويه من قاعات متنوعة صُممت وفق أحدث المواصفات وزُودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية متعددة الأغراض.

كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية بمسقط، مستمعًا خلال الزيارة لشرح موجز عن المتحف الذي بُني على مساحة 13700‏‏ متر مربع، والذي يُعدّ مشروعًا تاريخيًّا يهدف إلى نشر حضارة عُمان الضاربة في القِدم والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون السلطنة.

واستمع خلال زيارته لدار الأوبرا السلطانية بمسقط إلى شرح موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها التي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية.

وتعرّف "الرويلي"، خلال جولته، على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة.

وغادر رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له، مسقط اليوم، بعد زيارة رسمية لسلطنة عُمان استغرقت عدة أيام، وكان في وداعه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة المملكة بمسقط.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
05:56 PM

"الرويلي" يزور كلية الدفاع الوطني ودار الأوبرا بسلطنة عمان

تجوّل في المتحف الوطني واستمع لشرح موجز حول أهميته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,843

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، اليوم، كلية الدفاع الوطني بمسقط، في إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان.

وكان في استقباله العميد الركن ناصر بن راشد الكلباني آمر الكلية، حيث استمع الفريق "الرويلي" إلى إيجاز عن الكلية، وما تحويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية.

واطّلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة، وما تحويه من قاعات متنوعة صُممت وفق أحدث المواصفات وزُودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية متعددة الأغراض.

كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية بمسقط، مستمعًا خلال الزيارة لشرح موجز عن المتحف الذي بُني على مساحة 13700‏‏ متر مربع، والذي يُعدّ مشروعًا تاريخيًّا يهدف إلى نشر حضارة عُمان الضاربة في القِدم والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون السلطنة.

واستمع خلال زيارته لدار الأوبرا السلطانية بمسقط إلى شرح موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها التي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية.

وتعرّف "الرويلي"، خلال جولته، على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة.

وغادر رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له، مسقط اليوم، بعد زيارة رسمية لسلطنة عُمان استغرقت عدة أيام، وكان في وداعه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة المملكة بمسقط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة