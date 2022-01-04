"الرويلي" يزور كلية الدفاع الوطني ودار الأوبرا بسلطنة عمان

تجوّل في المتحف الوطني واستمع لشرح موجز حول أهميته

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، اليوم، كلية الدفاع الوطني بمسقط، في إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان.

وكان في استقباله العميد الركن ناصر بن راشد الكلباني آمر الكلية، حيث استمع الفريق "الرويلي" إلى إيجاز عن الكلية، وما تحويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية.

واطّلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة، وما تحويه من قاعات متنوعة صُممت وفق أحدث المواصفات وزُودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية متعددة الأغراض.

كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، المتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية بمسقط، مستمعًا خلال الزيارة لشرح موجز عن المتحف الذي بُني على مساحة 13700‏‏ متر مربع، والذي يُعدّ مشروعًا تاريخيًّا يهدف إلى نشر حضارة عُمان الضاربة في القِدم والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون السلطنة.

واستمع خلال زيارته لدار الأوبرا السلطانية بمسقط إلى شرح موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها التي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية.

وتعرّف "الرويلي"، خلال جولته، على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة.

وغادر رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له، مسقط اليوم، بعد زيارة رسمية لسلطنة عُمان استغرقت عدة أيام، وكان في وداعه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة المملكة بمسقط.